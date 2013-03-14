Yeni Papa Wikileaks'e girmiş

Vatikan'da bu akşam sonuçlanan seçimler neticesinde 1.2 milyarlık Katolik aleminin ruhani lideri olan Papa 1'inci Francis'in ismi Wikielaks belgelerinde de geçiyor.

ABD'nin Vatikan Büyükelçiliği kaynaklı bir kripto, yeni Papa'nın selefi Kardinal Ratzinger'in (Papa 16. Benedikt) Katoliklerin ruhani lideri seçildiği Konklav ve adaylar hakkında bilgiler aktarıyor.

18 Nisan 2005 tarihli belgede, o dönemki papa adaylarından Kardinal Bergoglio için, "Bilge bir din adamının sahip olması gerektiğine inanılan ve birçok seçmen tarafından da değer verilen erdemleri taşıyor" ifadesi kullanılıyor.



Aynı belgede, "Bergoglio'nun alçakgönüllülüğü takdir ediliyor. İşe otobüsle gidiyor. Önündeki tek engel Cizvit olması olabilir" deniliyor.



'Ratzinger'le aynı kampta'



Seçimlerde özellikle iki adayın isminin ön plana çıktığı belirtilen belgede, Joseph Ratzinger ve Milano Başpiskoposu Carlo Maria Martini'nin etrafında oluşan iki farklı görüşteki gruptan bahsediliyor.



Ratzinger'in çok sert olduğu ve Roma'nın imtiyazlarını kıskandığı gerekçesiyle eleştirildiği belirtilirken, Bergoglio'nun da Alman Kardinal'le aynı kampa sokulabileceği ifade ediliyor.

Kriptoda ayrıca, Kardinal Bergoglio'nun anadili İspanyolca dışında İtalyanca ve Almanca da bildiğinin altı çiziliyor.

Bu kriptodan bir gün sonra Alman Kardinal Ratzinger, Papa seçiliyor.