Yeni Papa ilk pazar duasını yaptı

Arjantinli Papa Francis Vatikan'daki yeni görevine getirilmesinin ardından, Aziz Petrius Meydanı'nda ilk pazar duasını yaptı.

17 Mart Pazar günü öğlen saatlerinde, yaklaşık 150 bin kişiye seslenen Papa, ilk Angelus duasını yaptırdı.

Katoliklerin yeni ruhani lideri ;" Birazcık merhamet dünyayı değiştirir. Dünyayı daha sıcak ve adil yapar" çağrısında bulundu.

Papa Francis'in ilk tweeti ise; "sevgili arkadaşlar, size tüm kalbimle teşekkür ediyorum ve sizden benim için dua etmeye devam etmenizi istiyorum" oldu.