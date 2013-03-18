T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yeni Papa ilk pazar duasını yaptı

Arjantinli Yeni Papa Francis, Vatikan'daki ilk pazar duasında 'merhamet' çağrısı yaptı

18 Mart 2013 12:39

Arjantinli Papa Francis Vatikan'daki yeni görevine getirilmesinin ardından, Aziz Petrius Meydanı'nda ilk pazar duasını yaptı.

17 Mart Pazar günü öğlen saatlerinde, yaklaşık 150 bin kişiye seslenen Papa, ilk Angelus duasını yaptırdı.

Katoliklerin yeni ruhani lideri ;" Birazcık merhamet dünyayı değiştirir. Dünyayı daha sıcak ve adil yapar" çağrısında bulundu.

Papa Francis'in ilk tweeti ise; "sevgili arkadaşlar, size tüm kalbimle teşekkür ediyorum ve sizden benim için dua etmeye devam etmenizi istiyorum" oldu.

ETİKETLER

papa francisvatikanpazar ayini

İlgili Haberler

Yeni Papa, Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio oldu

Vatikan'daki Sistine Şapeli'de yapılan papalık seçimi sona erdi. Yeni Papa, Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio seçildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24