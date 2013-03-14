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Dünya

Yeni Papa'ya ilginç çağrı: Bize vaaz verme!

Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa Francis'in, Vatikan'ın eşcinsellere bakışına dair hiçbir şeyi değiştiremeyeceği öne sürüldü

14 Mart 2013 18:06

Dünyada 1,2 milyar Katolik Hristiyan'ın yeni ruhani lideri Papa Kardinal Jorge Bergoglio, 76 yaşında Amerika kıtasından seçilen ilk papa oldu.

Çarşamba günü yapılan seçime dair, “her ne kadar tarihi bir seçim yapılmış gibi gösterilse de aslında yeni Papa’nın, Katolik Kilisesi’nin eşcinsellere bakışında hiçbir şeyi değiştirmeyeceği" öne sürüldü.

Amerikan huffingtonpost.com'da Katolik Hristiyanların yeni lideri Arjantinli Kardinal Jorge Bergoglio için çeşitili iddialar içeren bir dosya yayımlandı.

Yeni Papa’nın gelenekçi bir muhafazakâr olduğuna dikkat çeken “Papa bize vaaz verme“ başlıklı dosyada (14 Mart 2013), eşcinsel evlilik, eşcinsel çiftlerin evlat edinmesi, kürtaj ve doğum kontrolü gibi konularda Kardinal Bergeoglio’nun açıklamalarına yer veren haberler hatırlatıldı.

Dosyada, 1976 yılında Arjantin’de Jesuit mezhebine mensup iki papazın kaçırılması olayında, Bergoglio’nun suç ortağı olduğuna dair iddialar içeren haberlere de yer verildi.

Arjantinli Papa Bergoglio’nun geçmişte, “Eşcinsel çiftlerin evlat edinmesi çocuklara karşı yapılan bir ayrımcılıktır”, “Eşcinsel evliliği Tanrı’nın düzenine yapılan yıkıcı bir darbedir” gibi ifadeler kullandığını iddia eden haberde, Arjantin'de eşcinsel evliliğin 2010 yılında yasallaştığına da dikkat çekildi.

Dosyada hatırlatılan haberler şöyle:

'Arjantin Kilisesi'nin günahları'

'Papa Francis'in adı 1976'daki papaz kaçırma olayı suç ortaklığı tartışmasında'

'Kardinal Bergoglio eşcinsel evliliğe saldırıyor'

 

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