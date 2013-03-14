Dünya basını yeni Papa için ne düşünüyor?

Katolik Hristiyanların yeni lideri Arjantinli Kardinal Jorge Bergoglio, İngiliz gazetelerinin birinci sayfalarını süslüyor. Kardinallerin dün akşam saatlerinde üzerinde uzlaştığı Cizvit tarikatı üyesi kardinal, artık Papa Francis olarak anılıyor.

Haberlerde Papa Francis’e çok çeşitli yakıştırmalarda bulunuluyor. Times, yeni Papa’nın 'yoksulların azizi' olarak bilinen Aziz Francis’in adını almasına gönderme yaparak, “Yoksulların dostu” diyor başlığında. Fakat, yeni Papa’nın, Arjantin’de diktatörlük döneminde generallerin suçlarına göz yummakla eleştirildiğini hatırlatarak, “Diktatörlerle hoşsohbet” diye eklemeyi ihmal etmiyor.

“Alçak gönüllü Papa Francis” manşetli Daily Telegraph’ın başyazısında önce, yeni Papa’nın öncekinden farksız yanlarına işaret ediliyor. 16. Benediktus gibi Papa Francis de kürtaja, doğum kontrol yöntemlerine, eşçinsel ilişkilere, rahip-rahibelerin evlenmesine karşı.

Yeni Papa’nın başlıca farkının ise, lüksten kaçınan ve basit bir yaşam süren bir Cizvit kimliği taşıması olduğunu belirten Daily Telegraph, 'Papa' unvanının ilk defa, Katolik Hristiyanlığın dünyada en yaygın olduğu Latin Amerika bölgesinden bir kardinale verilmesinden övgüyle bahsediyor.

Başyazıda, Papa Francis’i bekleyen görevler arasında, Vatikan devletindeki yolsuzluk dosyaları, Roma Katolik Kilisesi bürokrasisinin yeniden düzenlenmesi ve belki hepsinden önce, cinsel istismar iddialarını açıklığa kavuşturarak “kilisenin temizlenmesi” sıralanıyor.

Guardian gazetesi sayfa manşetinde, yeni Roma Kilisesi liderinin babasının, bir demiryolu işçisi olduğuna işaret ediyor.

Gazetedeki analizde, muhafazakâr Katoliklerin pek hoşlanmadığı Cizvit tarikatından birinin Papa olmasının 30 yıl önce hayal bile edilemeyeceğine değiniliyor.

Analizi kaleme alan Andrew Brown, dünyadaki 1,2 milyar Katolik Hristiyanın yaklaşık % 40’ının yaşadığı Latin Amerika’da, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi Protestan mezhebine geçenlerin ve hiçbir dini benimsemeyenlerin sayısının arttığına dikkat çekiliyor. Brown’a göre, yeni Papa, bu gidişata dur demek için çareler arayabilir.

Guardian’ın başyazısında ise “sosyal muhafazakâr” olarak tanımlanan Papa Francis’in, Arjantin ekonomisinin çöktüğü dönemde yoksullardan yana konuşmalarıyla dikkat çektiği ve küreselleşmeyi eleştirdiği hatırlatılıyor. Yeni Papa’nın kuşku uyandıran bir yanı ise şöyle tarif ediliyor:

“Bugünlerde 75 yaşlılık demek olmasa da, Papa Benediktus’un istifasının gerekçeleri olan ağır yükler, yeni Papa’ya da zorluk çıkarabilir.”



BBCTürkçe