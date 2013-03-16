T24 LogoT24 Logo
Dünya

Papa'nın 'seninle evlenemezsem rahip olurum' dediği çocukluk aşkı bulundu

Dünya, Katolik Kilisesi’nin başına Avrupa dışından seçilen ilk dini lider olan Arjantin doğumlu Papa Francesco’yu (76) konuşmaya devam ediyor

16 Mart 2013 13:17

Papa 1. Francis'in çocukluk aşkı ortaya çıktı. Amalia Damonte isimli 74 yaşındaki kadın "Eğer evet demezsem rahip olacağını söyledi. Şanslıymış ki, hayır dedim. O çok iyi bir insandı” dedi.

Dünya, çarşamba akşamı, yaklaşık 1300 yıl aradan sonra Katolik Kilisesi’nin başına Avrupa dışından seçilen ilk dini lider olan Arjantin doğumlu Papa Francesco’yu (76) konuşmaya devam ediyor.

Basın, bu kez Papa’nın çocukluk aşkını buldu. Reha Erus'un Hürriyet'teki haberine göre, Amalia Damonte isimli 74 yaşındaki kadın, çocukluk aşkı Jorge Mario Bergoglio’nun  “Papa” seçilmesi sonrası heyecandan ve gururdan ağladığını anlattı.

Damonte, “12 ya da 13 yaşındaydık daha fazla değil. 1948 ya da 1949’da bana yolladığı bir mektupta evleneceğimizi, bana beyaz ev alacağını ve burada yaşayabileceğimizi söyledi. Eğer evet demezsem rahip olacağını söyledi. Şanslıymış ki, hayır dedim. O çok iyi bir insandı” dedi.

Papa’nın Arjantin’de 1976-1983 arasındaki cunta döneminde iki Cizvit papazın asker tarafından kaçırılıp gizlice hapiste tutulmasında rolü olduğu iddiaları yalanlandı.

Vatikan Sözcüsü Federico Lombardi, “iftira” diye nitelediği iddiaları “kilise karşıtı solcu unsurların” çıkardığını söyledi.

ETİKETLER

papa1 francisamalia damonteçocukluk aşkı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24