Papa'nın 'seninle evlenemezsem rahip olurum' dediği çocukluk aşkı bulundu

Papa 1. Francis'in çocukluk aşkı ortaya çıktı. Amalia Damonte isimli 74 yaşındaki kadın "Eğer evet demezsem rahip olacağını söyledi. Şanslıymış ki, hayır dedim. O çok iyi bir insandı” dedi.

Dünya, çarşamba akşamı, yaklaşık 1300 yıl aradan sonra Katolik Kilisesi’nin başına Avrupa dışından seçilen ilk dini lider olan Arjantin doğumlu Papa Francesco’yu (76) konuşmaya devam ediyor.

Basın, bu kez Papa’nın çocukluk aşkını buldu. Reha Erus'un Hürriyet'teki haberine göre, Amalia Damonte isimli 74 yaşındaki kadın, çocukluk aşkı Jorge Mario Bergoglio’nun “Papa” seçilmesi sonrası heyecandan ve gururdan ağladığını anlattı.

Damonte, “12 ya da 13 yaşındaydık daha fazla değil. 1948 ya da 1949’da bana yolladığı bir mektupta evleneceğimizi, bana beyaz ev alacağını ve burada yaşayabileceğimizi söyledi. Eğer evet demezsem rahip olacağını söyledi. Şanslıymış ki, hayır dedim. O çok iyi bir insandı” dedi.

Papa’nın Arjantin’de 1976-1983 arasındaki cunta döneminde iki Cizvit papazın asker tarafından kaçırılıp gizlice hapiste tutulmasında rolü olduğu iddiaları yalanlandı.

Vatikan Sözcüsü Federico Lombardi, “iftira” diye nitelediği iddiaları “kilise karşıtı solcu unsurların” çıkardığını söyledi.