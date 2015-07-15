T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İngiltere Whatsapp'ı yasaklıyor mu?

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma ağı olan WhatsApp İngiltere'de yasaklanacağı iddia edildi

15 Temmuz 2015 22:44

İngiltere'de yasaları çiğneyecek işlerde Facebook Messenger, iMessage ve  Whatsapp gibi uygulamaların kullanılması ve  kullanıcıların yaptıkları görüşmeleri takip edilememesi nedeniyle İngiliz hükümeti çevrimiçi mesajlarını yasaklamaya hazırlandığı iddia edildi.

Express.co.uk' nin haberine göre, söz konusu uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen yazışmaların şifrelenmesi nedeniyle hükümet tarafından takip edilmediğini değinen uzmanlar, şifrelenmiş mesaj gönderiminin iptal edilmediği takdirde, aralarında başta WhatsApp olmak üzere bir çok çevrimiçi mesajlaşma ağını yasaklanacağını belirtiyor.

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan mesaj ağlarının İngiltere'de yasaklanacağı iddialarının nasıl karşılanacağını ise zaman gösterecek. 

ETİKETLER

whatsapptelefoningiltereyasaklamagüvenlikfacebook messengerimessage

İlgili Haberler

Whatsapp 800 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı

WhatsApp geçen Ağustos ayından bu yana yüzde 33 büyüdü

WhatsApp'a rakip geliyor

800 milyon aktif kullanıcısı ile en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın rakibi Microsoft olacak

Whatsapp kullanıcılarının 'sesli arama' isyanı

Whatsapp'ın sesli arama özelliği profil fotoğrafının yanında olması nedeniyle yanlışlıkla sesli arama yapılmasına neden oluyor

WhatsApp'ta argo içerik kullanan kişilere para cezası!

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir mahkemenin verdiği karar tartışmaya yol açtı

WhatsApp virüsü bu kez mail'de!

Mail'lere gelen 'WhatsApp'ta Cevapsız Sesli Arama' linkinin virüslü olduğu ileri sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24