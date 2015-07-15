İngiltere Whatsapp'ı yasaklıyor mu?

İngiltere'de yasaları çiğneyecek işlerde Facebook Messenger, iMessage ve Whatsapp gibi uygulamaların kullanılması ve kullanıcıların yaptıkları görüşmeleri takip edilememesi nedeniyle İngiliz hükümeti çevrimiçi mesajlarını yasaklamaya hazırlandığı iddia edildi.

Express.co.uk' nin haberine göre, söz konusu uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen yazışmaların şifrelenmesi nedeniyle hükümet tarafından takip edilmediğini değinen uzmanlar, şifrelenmiş mesaj gönderiminin iptal edilmediği takdirde, aralarında başta WhatsApp olmak üzere bir çok çevrimiçi mesajlaşma ağını yasaklanacağını belirtiyor.

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan mesaj ağlarının İngiltere'de yasaklanacağı iddialarının nasıl karşılanacağını ise zaman gösterecek.