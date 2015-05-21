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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'a rakip geliyor

800 milyon aktif kullanıcısı ile en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın rakibi Microsoft olacak

21 Mayıs 2015 12:26

Facebook'un bünyesine katıldıktan sonra üye sayısını hatırı sayılır oranda artıran WhatsApp'a rakip geliyor. Kendi mobil mesajlaşma uygulamasını test eden Microsoft, kısa süre içinde söz konusu uygulamayı iOS platformunda kullanıma sunacak.

800 milyon aktif kullanıcısı ile en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın başarısı, bir süredir sektörün dev isimlerinin iştahını kabartıyordu.

İddiaya göre, sektörden pay almak için harekete geçen Microsoft, bir süredir kendi mobil mesajlaşma uygulaması (Flow) için sessiz sedasız çalışmalar yürütüyor.

 

İlk etapta iPhone'lara gelecek

 

WhatsApp'a benzer bir kullanım sunması beklenen Flow'un ilk etapta sadece iPhone modellerinde kullanılabileceği uygulamanın başarı göstermesi halinde Android cihazlar için Google Play'deki yerini alması bekleniyor.

Facebook, WhatsApp'ı 2012 yılında 19 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı.

Flow'un Outlook inbox ile entegre olan uygulama hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

 

Skype içinde benzer bir yol izlemişti

 

Sosyal medyadan daha çok pay almak için bir süredir yeni projeler üzerinde çalışan Microsoft, geçtiğimiz aylarda Skype'ın anlık video mesajlaşma versiyonu Skype Qik'i kullanıma sunmuştu.

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