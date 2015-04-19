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Bilim / Teknoloji

Whatsapp 800 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı

WhatsApp geçen Ağustos ayından bu yana yüzde 33 büyüdü

19 Nisan 2015 16:12

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp 800 milyon kayıtlı kullanıcı sınırını da geride bırakarak kendi rekorunu kırdı.

Son olarak kısa bir süre önce Facebook'a entegre olacağı ortaya çıkan ve Materyal Tasarım'lı hali gözüken WhatsApp hakkında bugün yeni bilgiler geldi.

WhatsApp'ın CEO'su Jan Koum, Facebook sayfası üzerinden WhatsApp'ın 800 milyon aylık aktif kullanıcı rakamına ulaştığını duyurdu. Bu da WhatsApp'ın geçen Ağustos ayından bu yana yüzde 33 büyüdüğünü gösteriyor.

Ayrıca birçok iOS ve WhatsApp kullanıcısı sesli görüşme özelliğinin platformlarına gelmesini bekliyor.

Bu anlamda ortaya çıkan görüntüler de WhatsApp'ın bu özelliği Windows Phone platformuna da getirmeye çalıştığını gösteriyor. Zira görüntülerde, 'cevapla', 'sessize al', 'görüşmeyi sonlandır' gibi ifadeler gözüküyor.

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