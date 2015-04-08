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Bilim / Teknoloji

Facebook ile WhatsApp birleşiyor

Facebook'ta yazdıklarınız tek tuşla Whatsapp'ta olacak...

08 Nisan 2015 13:05

Sosyal medya devi Facebook, 22 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı WhatsApp'ı kendi platformuna entegre ediyor.

Facebook, mobil cihazlar için geliştirilen popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ı kendi bünyesine almak için düğmeye bastı. Facebook'un yayınlanması beklenen yeni v31.0.0.7.13 sürümüyle birlikte artık Whatsapp ile doğrudan bağlantı sağlanmış olacak.

 

Facebook'ta yazdıklarınız tek tuşla Whatsapp'ta

 

Başka bir deyişle, söz konusu güncellemenin ardından Facebook kullanıcıları, bu platform üzerinden Whatsapp mesajı gönderilebilecek.

Facebook'ta paylaş tuşunun yanında bulunan “WhatsApp’a Gönder” seçeneği şimdilik sadece Beta sürümlerde yer alıyor.

Sosyal medya devinin konuyla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar sona erdiğinde iOS ve Android platformlarındaki Facebook uygulaması güncellenerek bu özellik herkese sunulacak.

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