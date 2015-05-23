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Bilim / Teknoloji

Whatsapp kullanıcılarının 'sesli arama' isyanı

Whatsapp'ın sesli arama özelliği profil fotoğrafının yanında olması nedeniyle yanlışlıkla sesli arama yapılmasına neden oluyor

23 Mayıs 2015 16:58

Whatsapp'ta son güncelleme ile birlikte kullanıcılara sesli arama yapma olanağı sundu. Ancak uygulamayı kullananlar 'yanlışlıkla' yapılan sesli aramalardan şikâyetçi. Sesli arama yapmak için kullanılan butonun profil fotoğrafının hemen yanında bulunması, kullanıcıların fotoğrafa bakmaya çalışırken arama yapmasına neden oluyor.

Selim Öztürk'ün Hürriyet'te yer alan haberine göre, Whatsapp'a konu hakkında yoğun şikayet yağarken, şirketin yeni bir güncelleme yaparak tuşun yerini değiştirebilme ihtimali merak ediliyor.

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