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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'ta argo içerik kullanan kişilere para cezası!

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir mahkemenin verdiği karar tartışmaya yol açtı

17 Haziran 2015 17:21

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir mahkemenin verdiği emsal teşkil eden kararın ardından WhatsApp'ta argo içerik kullanan kişilere para cezasının yolu açıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) alınan bir kararın ardından WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında argo tabirler kullanan kişilere 45 bin sterlin'e (180 bin TL) kadar para cezası verilebilecek.

Bu kuralı ihlal eden mobil cihaz kullanıcılarının hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Ülkeyi ziyaret eden turistleri de  kapsayan yasağa uymayan kişilerin sınır dışı edileceğinin altı çiziliyor.

Ülkede görülen bir davada hakim, meslektaşına WhatsApp üzerinden küfür eden adamı 43,569 sterlin para cezasına çarptırdı. 

Emsal teşkil eden karar, ülkede bu alanda atılan ilk adım değil. Geçtiğimiz aylarda BAE yetkilileri argo anlama gelecek emoji'lerin bu platformlar üzerinden gönderilmesinin suç kapsamında algılanacağı uyarısında bulunmuştu. 

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