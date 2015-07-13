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Bilim / Teknoloji

WhatsApp virüsü bu kez mail'de!

Mail'lere gelen 'WhatsApp'ta Cevapsız Sesli Arama' linkinin virüslü olduğu ileri sürüldü

13 Temmuz 2015 22:29

WhatsApp'ın internet üzerinden ücretsiz olarak sesli görüşme yapma imkanı sunan özelliği hackerların hedefi haline geldi. Son günlerde e-posta hesaplarına gelen “WhatsApp’ta Cevapsız Sesli Arama”nız var mailinin WhatsApp’tan gelmediği, ilgili bağlantıya tıkladığını takdirde farklı bir siteye yönlendirilip virüslü dosyanın bilgisayara indiği ileri sürüldü.

 

WhatsApp virüsü yine ortaya çıktı

 

Shiftdelete'de yer alan habere göre, WhatsApp Missed Voicemail isimli sahte mail ilk olarak geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Son 1 haftadır e-posta hesaplarına yine “WhatsApp’ta Cevapsız Sesli Arama”nız var maili geliyor. Ancak tahmin edeceğiniz gibi bu mail WhatsApp’tan gelmiyor. İlgili bağlantıya tıkladığını takdirde sizi farklı bir siteye yönlendiriyor ve virüslü dosya bilgisayarınıza iniyor.

 

Nasıl korunacaksınız?

 

WhatsApp’ın kaçırdığınız çağrıyı daha sonra bildirme gibi bir özelliği olmadığını, WhatsApp’ın size mail atmayacağını belirtelim. Bu tarz bağlantı içeren ve resmi hesaptan gelmeyen maillerden uzak durun.

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