Çocuk Hakları için 'Imagine'ı ünlülerle söyleyin!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 25. yıldönümü için özel bir kampanya başlattı. Kampanyada katılımcılar, John Lennon’ın barış ve umudu simgeleyen efsanevi şarkısı "Imagine (Hayal et)" için hazırlanacak bir videoda ünlülerle birlikte şarkı söyleyip, çocuklar için nasıl bir dünya hayal ettiklerini anlatma fırsatına sahip olacak.

Akşam'daki habere göre, UNICEF’in iyi niyet elçileri olan John Lennon’ın eşi Yoko Ono ve Fransız DJ, prodüktör David Guetta’nın ortak projesine, Katy Perry, Courteney Cox, Zelda Williams, Seth Green, Angélique Kidjo, Daniela Mercury ve Priyanka Chopra gibi ünlüler destek veriyor.

Çok renkli bir 'Imagine'

Kampanyada katılımcılardan, çocuklar için hayal ettikleri dünyayı anlattıkları ve Imagine şarkısını söyledikleri bir klip çekip, bunu #IMAGINE ve #EVERYVOICECOUNTS (her ses işe yarar) etiketleriyle paylaşmaları, aynı zamanda da TouchCast uygulamasına yüklemeleri isteniyor.

Ardından, David Guetta devreye girecek ve ünlülerin çektiği kliplerle, dünyanın her yerinden katılımcıların gönderdiği klipleri birleştirerek, çocuklar için çok dilli, çok sesli bir "Imagine" yaratacak. Bu son videonun yeni yıldan önce yayınlanması planlandı.

UNICEF direktörü Anthony Lake, kampanyayı şu sözlerle tanıttı:

"Çocuk Hakları Sözleşmesi hepimize çocuklar için daha iyi bir dünya hayal etme ve bu hayali gerçeğe dönüştürme çağrısı yapıyordu. #IMAGINE projesi, dünya çapında herkese çocuklar için küresel bir harekete katılma, her yerdeki her bir çocuğun haklarının nasıl ilerletileceği konusunda fikir ve vizyonlarını paylaşma şansını tanıyacak."

Yoko Ono da tanıtım toplantısında, “Kendi başınıza kurduğunuz bir hayal sadece hayal olabilir fakat iki kişinin ortak hayali gerçektir” dedi.

UNICEF, hazırlanacak son klibin bugüne kadar yapılmış en büyük küresel "koro"ya dönüşmesini bekliyor. Katılımcılar video yükleme işlemi sırasında UNICEF’e bağış da yapabilecek; toplanan para kurumun 150’den fazla ülkede çocuklar için yürüttüğü eğitim, beslenme, sağlık, aşı ve koruma programlarına aktarılacak.

UNICEF'in ünlü isimlerle hazırladığı "Imagine" videosunu izlemek için tıklayın.