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Çocuklar için ünlülerle 'Imagine'i söyleyin!

21 Kasım 2014 20:32

UNICEF, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 25. yıldönümü için özel bir kampanya başlattı. Kampanyada katılımcılar, John Lennon’ın barış ve umudu simgeleyen efsanevi şarkısı 'Imagine (Hayal et)' için hazırlanacak bir videoda ünlülerle birlikte şarkı söyleme fırsatına sahip olacak. Kampanyaya katılmak isteyenlerin, çocuklar için hayal ettikleri dünyayı anlattıkları ve 'Imagine' şarkısını söyledikleri bir klip çekip, bunu #IMAGINE ve #EVERYVOICECOUNTS (her ses işe yarar) etiketleriyle paylaşmaları, aynı zamanda da TouchCast uygulamasına yüklemeleri gerekiyor.

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