Sonsuza kadar 'Imagine'

T24 - 60'lardan günümüze sadece müziğiyle değil aykırı duruşuyla da popüler kültüre damgasını vuran John Lennon bütün dünyada anılıyor.







''Tüm insanların dünyayı paylaştığını hayal et" demiş ve verdiği barış mesajlarıyla milyonlara ilham kaynağı olmuştu. Ünlü İngiliz grubu 'The Beatles'ın üyesi John Lennon'ın ölümünün 30. yılı.



Lennon, ölümünün 30. yıldönümünde tüm sevenleri ve yakınları tarafından hatırlanıyor. New York'taki Central Park'ın Lennon'a ithaf edilen köşesi "Strawberry Fields"ı bu yıl da ziyaretçi akın etti.



Lennon 1940'da İngiltere'nin Liverpool kentinde dünyaya gelmişti. 1960'ların başında The Beatles'ı kuran Lennon, efsanevi grupla birlikte dünya çapında milyonlarca müziksevere ulaştı.

70'lerde The Beatles'dan ayrılarak ilk solo albümü olan 'Imagine'ı yayınladı. Şarkı, kısa zamanda barışa gönül veren herkes için marş haline geldi.



Lennon 70'lerin sonunda Yoko Ono ile evlendi. Çiftin, Vietnam savaşına dikkat çekmek için balayında yaptığı "Yataktan çıkma-ma eylemi" oldukça ses getirmişti.