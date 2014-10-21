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Yaşam

UNICEF: Şiddet, her beş dakikada bir çocuk öldürüyor

UNICEF çocukların kendi evlerinde, okullarında ve toplumlarında şiddete maruz kaldığı uyarısında bulundu

21 Ekim 2014 15:13

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İngiltere Bürosu tarafından yayımlanan raporunda, “20 yaş altı milyonlarca çocuğun savaş alanlarından uzakta, kendi evlerinde, okullarında ve toplumlarında fiziksel, cinsel ve duygusal şiddete maruz kaldığına” dikkat çekerken, “her beş dakikada dünya genelinde bir çocuğun şiddet sonucu yaşamını yitirdiğini” açıkladı.

"Tehlikedeki Çocuklar: Çocuklara Karşı Şiddeti Sona Erdirme Eylemi" adlı raporda, hızlı kentleşme, işsizlik ve giderek artan eşitsizlik gibi faktörlerin çocuklara karşı şiddet riskini artırdığı belirtildi.

Raporda her gün ortalama 345 çocuğun şiddet sonucu öldüğü, bu ölümlerden yüzde 75'inin savaş yaşanmayan ülkelerde kaydedildiği vurgulandı.

 

Aile içi şiddet

 

Dünya üzerindeki çocukların yüzde 25'inin aile içi şiddet kurbanı olduğu vurgulanan raporda, her 10 kız çocuğundan birinin cinsel tacize uğradığı kaydedildi.

Yoksul ülkelerde yaşayan çocukların daha fazla şiddete maruz kaldığına işaret edilen raporda, Latin Amerika'da yaşayan bir ergenin cinayete kurban gitme riskinin, İngiltere yaşayan bir ergene göre 70 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Raporda, önlenebilir hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiren 0-5 yaş arası çocuk sayısının 2000'den bu yana hızla azaldığı Brezilya'da son yıllarda 15 bin ergenin şiddet sonucu öldüğü ifade edildi.

 

Sadece yüzde 1’i rapor edildi

 

UNICEF raporunda Afrika ülkelerinden Kenya'da da her 3 kız çocuğundan birinin ve her 6 erkek çocuğundan birinin cinsel şiddet kurbanı olduğu ve vakalardan sadece yüzde 1'inin rapor edildiği belirtildi.

Şiddete uğrayan çocukların beyninde çatışmaya girmiş bir askerinkine benzer tepkilere rastlandığına işaret edilen raporda, bu çocukların yüzde 30'unda Travma Sonrası Stres Bozukluğu'nun uzun süreli semptomlarına rastlandığı vurgulandı. 

UNICEF, raporda çocuklara karşı şiddetin sadece 41 ülkede yasak olduğunu ancak zengin ve gelişmiş ülkelerde bile çocuklar için tam korumanın sağlanamadığını kaydetti.

UNICEF'in İngiltere İcra Direktörü David Bull, "Korku içinde yaşayan çocukların kendilerini güvende hissetme şansına sahip olmalarını istiyoruz. Dünyayı çocuklar için daha güvenli bir yer haline getirmek amacıyla küresel düzeyde çaba gösterilmesi gerekiyor" dedi.

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