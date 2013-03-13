UNICEF Suriyeli çocuklar için alarma geçti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'de çatışmaların başlamasının ikinci yılında yayımladığı raporda, Suriye'de yürüttükleri çalışmaları durdurmak zorunda kalabileceklerini duyurdu.

UNICEF Direktörü Anthony Lake, Suriye'de yaşananlardan iki milyon çocuğun doğrudan etkilendiğini ve bu yüzden, bir neslin tamamen kaybolabileceğini söyledi. Lake, komşu ülkelere sığınan ve sayıları bir milyonu aşan sığınmacıların yarısının çocuk olduğuna dikkati çekerek, çocukların hem geçmişlerini hem de geleceklerini kaybedebileceklerini ifade etti.

Raporda, gerek komşu ülkelerde gerekse ülke içinde yaşayan Suriyeli kadın ve çocukların ihtiyaçları için kullanılacak olan 195 milyon dolarlık yardım çağrısının sadece yüzde 20'sinin uluslararası toplum tarafından karşılandığı açıklandı.



UNICEF, gerekli kaynaklar bulunmadığı takdirde, Suriye'de kadın ve çocuklara karşı yürüttükleri insani yardım kampanyalarına mart ayından sonra devam edemeyeceğini aktardı.



Ülkede, Mart 2011'de başlayan çatışmalarda en az 70 bin kişi hayatını kaybettiği açıklanmıştı