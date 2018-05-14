İktidar ve muhalefet İsrail'e tepkide birleşti

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ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 50’den fazla protestocu hayatını kaybederken; 2000’den fazla kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken; Türkiye’den gelen açıklamalarda İsrail kınanırken, uluslararası topluma Filistin’le dayanışma çağrısı yapıldı.

İngiltere’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chatham House’da yaptığı konuşmada “Son adımıyla ABD, çözümün değil sorunun bir parçası olmayı tercih ederek, Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü yitirmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak bu adımın bölgenin ve insanlığın birbirine düşmesi için bölgeyi karıştırmak için bir fitil ateşlemesi olduğunu hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu: Katliamı kınamak yetmez, adım atmak gerekiyor

"Amerika maalesef sivilleri katleden İsrail'in yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur” diyen Başbakan Binali Yıldırım da ABD’nin kararını kınadıklarını bir kez daha tekrarladı. A Haber’de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya dair şunları söyledi:

"Filistin'de Kudüs davasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Katliamı kınamak yetmez, adım atmak gerekiyor. Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa, bundan sonra daha fazlasını da yapacağız.”

"İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir"

Twitter’dan bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Bugün İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir. Dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliği de ayrı bir utanç tablosudur. İşte utanç tablosu. Filistin’de onlarca insan katlediliyor. Onlar şarkı söylüyor” paylaşımında bulundu.

Gazze’de yaşananlara ve ABD Büyükelçiliği’nin taşınmasına muhalefetten de tepki geldi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan "Gazze'de katliam var, bu katliamı kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Ölü sayısını takip etmenin imkanı bulunmadığını söyleyen Tezcan, "1700 yaralı var, 500'ü mermi ile yaralanmış. En son buraya çıkarken 37 ölü haberini aldık" dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de hükümete Washington’daki büyükelçinin çekilmesi çağrısında bulundu. Konya’daki mitingte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılından bu yana Gazze'ye gideceğini söylediğini kaydeden İnce, "Müslümanlar Filistin'de öldürülürken, Türkiye'yi yönetenler daha aklı başında davranmalıdır. Devlette devamlılık esastır. Allah'ın izniyle Erdoğan'ın koltuğuna ben oturduğumda, onun TC'nin adına verdiği sözlerin takipçisiyim. 2013'ten beri Gazze'ye gidiyorum diyordu, gidemedi. Beni cumhurbaşkanı yapın Gazze'ye gideceğim" diye konuştu.

İyi Parti: Filistin cezalandırılıyor, barışı reddeden İsrail yönetimi ödüllendiriliyor

İyi Parti’den yapılan açıklamada da, bugünün Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmalarının 70. yıldönümü olduğu hatırlatılarak, “İsrail, Doğu Kudüs’ün Filistin Devleti’nin başkenti olacağı iki devletli, adil ve sürdürülebilir bir barışa karşı çıkarak ateşle oynuyor. Ve maalesef, barışı istediğini kanıtlayan Filistin adeta cezalandırılıyor, barışı reddeden İsrail yönetimi ödüllendiriliyor” dendi.

Karamollaoğlu: Zulme karşı direniş ve izzet kazanacak!

Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bugün İsrail'in acımasız saldırılarına karşı muazzam bir Kudüs direnişi sergileyen Filistinli kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Şehadete gülümseyerek giden ve Mescidi Aksa için hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Zulme karşı direniş ve izzet kazanacak!” ifadelerine yer verdi.

1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise rakiplerine çağrıda bulunarak, “Bu vahşeti protesto etmek ve Filistin halkı ile dayanışmak için sivil toplum öncülüğünde, İstanbul’da büyük bir miting yapalım” dedi.