Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Gazze'deki katliamdan ABD yönetimi de sorumludur

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ABD'nin bugün büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilerin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin, "Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tandığını ilan etmesinin ardından, ABD yönetimi bugün büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak. Sabah saatlerinde başlayan protestolarda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 37 Filistinli hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde kişi yaralandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve protestolarda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Filistinlilerin hayatını kaybetmesine ilişkin kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bozdağ, ABD'nin Kudüs kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilerin İsrail askerlerinin açtığı ateş soncu hayatını kaybetmesine ilişkin "Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur" şeklinde değerlendirdi.

"Türkiye için yok hükmünde"

Bozdağ, "ABD ve İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımlar Türkiye için yok hükmündedir" ifadesini kullandı.

"Kudüs eninde sonunda tam özgürlüğüne kavuşacak"

Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşacağına söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kudüs eninde sonunda tam özgürlüğüne kavuşacaktır. ABD ve İsrail, eninde sonunda Kudüs’ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacaklardır."