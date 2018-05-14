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Yaşam

İstanbul'da Gazze protestoları; bazı yollar trafiğe kapatıldı

Beyoğlu Tünel Meydanı'nda ABD'yi protesto gösterileri düzenlecek

14 Mayıs 2018 21:48

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının ardından başlayan protestolarda 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul’da düzenlecek protestolar sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İBB, ABD'yi protesto gösterileri nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, saat 19.00'da Beyoğlu İlçesi Tünel Meydanı'nda ABD'yi protesto gösterileri nedeniyle saat 18.00'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde açıklandı:

Trafiğe kapatılacak yollar;

1- Yeni Çarşı Caddesi- Meşrutiyet Caddesi kapatılacak, akım İstiklal Caddesi'ne verilmeyecek

2- Kumbaracı Yokuşu- Asmalı Mescid Caddesi kapatılacak, akım İstiklal Caddesi'ne verilmeycek

3- İlk Belediye Caddesi- İstiklal Caddesi kesişimi kapatılacak, akım İstiklal Caddesi'ne verilmeyecek

4- Ensiz Sokak- İstiklal Caddesi kesişimi kapatılacak, akım İstiklal Caddesi'ne verilmeyecek

Alternatif güzergahlar;

1- Tarlabaşı Bulvarı

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