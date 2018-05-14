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Demirtaş'tan rakiplerine çağrı: Filistin halkıyla dayanışmak için İstanbul'da büyük bir miting yapalım

"İsrail hükümetinin vahşetini bir an önce durdurabilmek için güçlü bir ses, ortak bir duruş gösterilmesi gerekir”

14 Mayıs 2018 22:14

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının ardından başlayan protestolarda 50’den fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, rakiplerine çağrıda bulunarak, “Bu vahşeti protesto etmek ve Filistin halkı ile dayanışmak için sivil toplum öncülüğünde, İstanbul’da büyük bir miting yapalım” dedi.

1.5 yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsrail hükümetinin sınır tanımayan barbarlığını lanetliyorum. Mazlum Filistin halkının katledilen evlatlarına Allah’tan rahmet, yaralılarına şifa diliyorum. İsrail hükümetinin vahşetini bir an önce durdurabilmek için güçlü bir ses, ortak bir duruş gösterilmesi gerekir” ifadelerine yer verildi. Türkiye toplumu bu vahşet karşısında sessiz kalmadığını ve kalmayacağını dünyaya en güçlü şekilde göstermelidir denen açıklama şöyle devam etti:

“Bir Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Cumhurbaşkanı adaylarına ve demokrasi güçlerine, bu vahşeti protesto etmek ve Filistin halkı ile dayanışmak için sivil toplum öncülüğünde, İstanbul’da büyük bir miting çağrısı yapıyorum. İstanbul’da toplanacak milyonların çığlığı bu katliamı durdurabilir. Çok geç olmadan Filistin’e ses verelim.”

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