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Dünya

Bernie Sanders'tan Gazze tepkisi: Hamas şiddeti, İsrail'in silahsız protestoculara saldırmasını meşru kılmaz

“ABD, Filistin yönetimi, Mısır ve uluslararası toplumu Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve artan şiddeti bitirmek konusunda bir araya getirmek için agresif bir rol üstlenmeli”

14 Mayıs 2018 23:35

T24 - Dış Haberler

ABD’deki son başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olmak için Hillary Clinton ile yarışan Vermont Senatörü Bernie Sanders, Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.

ABD Senatosu’nda, İsrail askerlerinin silahsız Filistinlilere yönelik şiddetini kınayan ilk isim olan Sanders, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze’de bugün 50’den fazla kişi öldürüldü, 2000 kişi yaralandı. Daha önceki haftalarda da 41 kişi öldürülmüş, 9 binden fazla kişi yaralanmıştı. Bu, sarsıcı bir sayı. Hamas şiddeti, İsrail’in silahsız protestoculara saldırmasını meşru kılmaz” ifadelerini kullandı.

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