Bernie Sanders'tan Gazze tepkisi: Hamas şiddeti, İsrail'in silahsız protestoculara saldırmasını meşru kılmaz

ABD’deki son başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olmak için Hillary Clinton ile yarışan Vermont Senatörü Bernie Sanders, Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.

ABD Senatosu’nda, İsrail askerlerinin silahsız Filistinlilere yönelik şiddetini kınayan ilk isim olan Sanders, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze’de bugün 50’den fazla kişi öldürüldü, 2000 kişi yaralandı. Daha önceki haftalarda da 41 kişi öldürülmüş, 9 binden fazla kişi yaralanmıştı. Bu, sarsıcı bir sayı. Hamas şiddeti, İsrail’in silahsız protestoculara saldırmasını meşru kılmaz” ifadelerini kullandı.

Over 50 killed in Gaza today and 2,000 wounded, on top of the 41 killed and more than 9,000 wounded over the past weeks. This is a staggering toll. Hamas violence does not justify Israel firing on unarmed protesters.