CHP: Gazze'de katliam var, kınıyoruz

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, ABD'nin bugün büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilerin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin "Gazze'de katliam var, bu katliamı kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Ölü sayısını takip etmenin imkanı bulunmadığını söyleyen Tezcan, "1700 yaralı var, 500'ü mermi ile yaralanmış. En son buraya çıkarken 37 ölü haberini aldık" dedi.

CHP Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında "Bu büyük utancı insanlık ve halklar hak etmiyor" diyen Tezcan, Trump ve İsrail Orta Doğu'nun bağrına hançer saplamıştır. Bu uygulamalar barışa değil, savaşa davetiye çıkaran uygulamalardır" açıklamasında bulundu.