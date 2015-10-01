Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a saldırı

Hürriyet Gazetesi yazarı ve CNN Türk Tarafsız Bölge programı sunucusu Ahmet Hakan, program çıkışı evinin önünde 3-4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Olay sonrası bir şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Ahmet Hakan dün gece CNN Türk’teki ‘Tarafsız Bölge’ programından sonra şoförünün kullandığı otomobiliyle evine gitmek üzere ayrıldı. Hakan, Nişantaşı’ndaki evinin girmek üzereyken saldırıya uğradı.



34 VY 7765 plakalı siyah Honda marka otomobille gelen 4 kişiden biri korumasına yönelirken, diğer üçü Ahmet Hakan’a saldırdı. Hakan’ı darp eden saldırganlar otomobilleriyle kaçtı.

Şüpheli bir kişi gözaltına alındı

Saldırı sonrasında 1 şüpheli gözaltına alınırken diğer 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Burnunda ve vücudunda kırıklar var

Hakan ve koruması Amerikan Hastanesine kaldırıldı. Hastanede müdahalesi yapılan, Hakan’ın hayati tehlikesi bulunmadığı, burnunda ve kaburgasında kırıklar olduğu öğrenildi.

AKP'li vekil tehdit etmişti

Gazeteci Ahmet Hakan, daha önce, Hürriyet Gazetesi'ne saldırı düzenleyenler arasında bulunan AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın tarafından “tehdit edildiği” gerekçesiyle Ankara Valiliği’ne koruma talebinde bulunmuştu.

'Bir saldırı olursa sorumlusu bu şahıstır'

Star gazetesi yazarı Cem Küçük de, Star Gazetesi'ndeki köşesinde, “İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun” ifadelerini kullanmış, Ahmet Hakan moderatörü olduğu Tarafsız Bölge programında, "Yeter Artık Hürriyet" yazısında, "Doğan Grubu'nun yayınları yüzünden askerlerimiz şehit edilmiştir" yazısı sebebiyle, canlı yayında, "Bu şahısla ilgili olyarak savcılara suç duyurusunda bulunuyorum. Bizi hedef göstermektedir" demişti.

Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a: Seni sinek gibi ezeriz, merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun!

Cem Uzan'la Twitter'da tartıştı

Saldırıya uğrayan Ahmet Hakan ve yolsuzluk suçlamalarıyla yurtdışına kaçmak zorunda kalan Cem Uzan'la sosyal medya platformu Twitter'da tartışma yaşamıştı.

Ahmet Hakan, "Sen tayyip erdoğan'a "Allah'sız" diye bağırmıyor muydun? ne çabuk geri vitese taktın? yavşak pislik. memlekete giremeyen kriminal yavşak. Baban, kardeşin nerede lan senin? paris'e kaç para kaçırdın? gelmiş geçmiş en sevimsiz hırsız. Hikmetyar'ın önünde diz çöken tayyip erdoğan" diye yayın yapıyordun utanmaz arlanmaz. şimdi de ak trollerle iş mi tutuyon? Seni şanzelize'ye kadar kovalarım ve hiçbir fransız elimden alamaz lan seni. hak ettiğin cevapları hak ettiğin üslupla aldın... hadi şimdi uza." ifadelerini kullandı.