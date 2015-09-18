Boynukalın'ın hikayesi: İlk saldırıda Hürriyet'in önündeydi, "Hatamız dayak atmamak" dedi, listeye alınmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında yaptığı konuşmadaki ifadeleri çarpıttığı iddiasıyla Hürriyet gazetesinin binasını basan grubun içerisinde yer alan AKP İstanbul Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın, partisinin 1 Kasım Genel Seçimleri için YSK’ya sunduğu milletvekili aday listesinde yer almadı.

6 Eylül’de Hürriyet gazetesine düzenlenen ilk saldırıda yer alan Boynukalın, bina önünde "Cumhurbaşkanımız 400 tane vekil olsaydı daha düzgün, güzel çalışmalar yapabilirdik, maalesef yapamıyoruz dediğinde Aydın Doğan medyası çıktı geldi dedi ki, 400 vekil çıkmadığından dolayı Dağlıca baskını oldu. Bu noktadan sonra HDP'nin PKK’yla, PKK’nın Zaman gazetesiyle, Zaman gazetesinin de Aydın Doğan medyasıyla bir farkı kalmamıştır. Hepsi terör örgütüdür. Ve, bu adamlara karşı bizim söyleyeceğimiz tek bir şey vardır: Bunların karşısında yapılan her şeyi saray gladyosuna, cumhurbaşkanına bağlıyorlar; biz de şunu söylüyoruz, 1 Kasım seçimlerinden nasıl bir sonuç çıkarsa çıksın, seni başkan yaptıracağız!” diye konuşmuştu.

Hürriyet gazetesine saldıran grubun arasında bulunmasına yönelik eleştirilere "Bu medya organları demokratik protestolara, oturma eylemlerine alışsın. Evet ben dün oradaydım. Gerekirse bundan sonra da olacağım” diye cevap veren Boynukalın, AKP’nin 5. Olağan Kongresi’nde divan kurulu üyeliğine seçilmişti. Boynukalın, konuyu ‘Hürriyet’e saldıran grubun baş aktörlerinden AK Partili vekil Kongre’de Divan üyesi’başlığıyla haberleştiren Hürriyet gazetesine Twitter’dan yaptığı yorumda, “Kırılan camlarla bileklerimi kessem barışır mıyız cnm?” ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li divan üyesi Boynukalın'dan Hürriyet'te: Kırılan camlarla bileklerimi kessem barışır mıyız cnm?

AKP İstanbul Milletvekili ve 5. Olağan Kongre Divan Üyesi Abdurrahim Boynukalın’ın Hürriyet gazetesine yapılan ikinci saldırı sonrasında bir gruba yaptığı konuşmanın videosu da YouTube’a yüklendi. Videoda bir gruba konuşma yapan Boynukalın, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için “Ahmet Hakan'la çay içmişliğim var, acayip korkaktır. Ben bugün Nişantaşı'na evinin önüne gitmeyi düşünüyordum, tek başıma. Gidecektim oraya bekleyecektim, gel bakayım buraya” diyordu. Görüntülerde Boynukalın'ın, Hürriyet’e yapılan ikinci saldırı sonrasında Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ye bağlanan Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin için de “Terliyor merliyor” diyerek, “Bunlar dayak yememiş hiç... Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş” dediği görülüyordu.

AKP'li Boynukalın'dan Sedat Ergin ve Ahmet Hakan'a: Bizim hatamız bunlara dayak atmamak olmuş

Başbakan Ahmet Davutoğlu, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra katıldığı bir televizyon programında, Boynukalın hakkında, "Bu tür ifadeleri doğru görmem. Kim söylerse söylesin. Ama bu da böyle bir kasıtla söylenmiş ifadeler değil. Biraz da bir gençler arasında dost ortamında ifade edilmiş hususlar. Kendisiyle de konuştum. Bu anlamda bu ifadeler, benzeri ifadeler, hepimizin özen göstermesi gereken hususlar var. Ama bunu genelleştirmek, arkasında çok bilinçli, çünkü ayaküstü söylenen ifadelerden genel zihniyet çıkarmak doğru değil” yorumunu yapmıştı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Üzüldüm, bir milletvekiline yakıştıramadım. Akıl alacak bir şey değil” demişti.

Davutoğlu: Boynukalın'ın o sözleri dost ortamında, ayaküstü söylenmiş sözler

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Başbakan Davutoğlu'nun "ayaküstü söylenen ifadeler" yorumuna tepki göstererek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında şunları söylemişti:

Ahmet Hakan'dan Boynukalın tepkisi: "Davutoğlu, sizin medeniyet projenizin gençleri bunlar mı?"

"Hakikaten Başbakan’ın yaptığı açıklamayı okuyunca çok üzüldüm, teessüf ederim sayın Davutoğlu, sayın başbakan demek istiyoruym buradan. Demiş ki “yav dost meclisinde, arkadaşlar arasında oturmuşlar, konuşuyorlar, o onu dövecekmiş, dayakmış falan, olur böyle şeyler gençler arasında.’ Yav Davutoğlu siz Medeniyet Projesi filan diyorsunuz, sizin Medeniyet Projenizin gençleri bunlar mı? Bunlar böyle dayak, külhanbeyi, kamyonla adam getirip evlerin önünde adam kıstıran, böyle bir medeniyet projeniz mi var? Bunu böyle, ‘gazetede öyle yapmasın, bunlar da böyle yapmasın’ Bu böyle söylenecek bir şey mi Sayın Davutoğlu? Gerçekten teessüf ederim, lütfen rica ederim bundan sonra bu sözleri söyledikten sonra medeniyet kelimesini kullanmayın.