Ahmet Hakan'dan Boynukalın tepkisi: "Davutoğlu, sizin medeniyet projenizin gençleri bunlar mı?"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, ilk olarak Hürriyet gazetesine yapılan saldırı öncesindeki protestoda “1 Kasım’da sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın seni başkan yaptıracağız” diyerek gündeme gelen ve saldırılar sonrasında çekilen bir videoda "Bizim hatamız bunlara dayak atmamak olmuş" dediği ortaya çıkan AKP'li Abdürrahim Boynukalın'la ilgili sözlerine canlı yayında tepki gösterdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün katıldığı NTV canlı yayınında Abdurrahim Boynukalın'ın medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili olarak, "Bu tür ifadeleri doğru görmem. Kim söylerse söylesin. Ama bu da böyle bir kasıtla söylenmiş ifadeler değil. Biraz da bir gençler arasında dost ortamında ifade edilmiş hususlar. Kendisiyle de konuştum. Bu anlamda bu ifadeler, benzeri ifadeler, hepimizin özen göstermesi gereken hususlar var. Ama bunu genelleştirmek, arkasında çok bilinçli, çünkü ayaküstü söylenen ifadelerden genel zihniyet çıkarmak doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında, Başbakan Davutoğlu'nun sözlerini eleştiren Ahmet Hakan, şunları söyledi:

“Ben bu milletvekiline hiçbir şey demiyorum. Hakikaten Başbakan’ın yaptığı açıklamayı okuyunca çok üzüldüm, teessüf ederim sayın Davutoğlu, sayın başbakan demek istiyoruym buradan. Demiş ki “yav dost meclisinde, arkadaşlar arasında oturmuşlar, konuşuyorlar, o onu dövecekmiş, dayakmış falan, olur böyle şeyler gençler arasında.’ Yav Davutoğlu siz Medeniyet Projesi filan diyorsunuz, sizin Medeniyet Projenizin gençleri bunlar mı? Bunlar böyle dayak, külhanbeyi, kamyonla adam getirip evlerin önünde adam kıstıran, böyle bir medeniyet projeniz mi var? Bunu böyle, ‘gazetede öyle yapmasın, bunlar da böyle yapmasın’ Bu böyle söylenecek bir şey mi Sayın Davutoğlu? Gerçekten teessüf ederim, lütfen rica ederim bundan sonra bu sözleri söyledikten sonra medeniyet kelimesini kullanmayın."

'Bunlar dayak yememiş hiç... Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş'

Hürriyet gazetesine yapılan saldırı öncesindeki protestoda “1 Kasım’da sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın seni başkan yaptıracağız” diyen AKP İstanbul Milletvekili ve 5. Olağan Kongre Divan Üyesi Abdürrahim Boynukalın'a ait bir video geçtiğimiz günlerde YouTube'a yüklenmişti.

Video: AKP'li Boynukalın'dan Sedat Ergin ve Ahmet Hakan'a: Bizim hatamız bunlara dayak atmamak olmuş

Videoda bir gruba konuşma yapan Boynukalın, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için “Ahmet Hakan'la çay içmişliğim var, acayip korkaktır. Ben bugün Nişantaşı'na evinin önüne gitmeyi düşünüyordum, tek başıma. Gidecektim oraya bekleyecektim, gel bakayım buraya” demişti.

Görüntülerde Boynukalın, Hürriyet’e yapılan ikinci saldırı sonrasında Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ye bağlanan Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin için de “Terliyor merliyor” diyerek, “Bunlar dayak yememiş hiç... Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş” ifadelerini kullanmıştı.