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Ahmet Hakan'a "Hatamız dayak atmamak" diyen Boynukalın "tehdit edildiği" gerekçesiyle koruma istemiş!

Boynukalın'ın Ankara Valiliği’ne dilekçeyle başvurduğu ortaya çıktı

17 Eylül 2015 09:40

Hürriyet binasına 24 saat arayla yapılan taşlı sopalı saldırının ilkinde grubun başında bulunan, ikinci saldırının ardından çekildiği ortaya çıkan bir videoda, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı korkaklıkla suçlayarak, "Ben bugün Nişantaşı'na evinin önüne gitmeyi düşünüyordum, tek başıma. Gidecektim oraya bekleyecektim, gel bakayım buraya diyecektim. Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş" diyen AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın “tehdit edildiği” gerekçesiyle Ankara Valiliği’ne koruma talebinde bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Boynukalın, kendisine koruma verilmesi için geçen hafta perşembe günü Ankara Valiliği’ne dilekçeyle başvurdu.

 

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