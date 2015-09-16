Ahmet Hakan'dan 'Hatamız dayak atmamak olmuş' diyen Boynukalın'a: İstersen it kopuğunu al gel, yeter ki...

Hürriyet binasına 24 saat arayla yapılan taşlı sopalı saldırının ilkinde grubun başında bulunan AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın ikinci saldırının ardından çekildiği ortaya çıkan bir videoda, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı korkaklıkla suçlayarak, "Ben bugün Nişantaşı'na evinin önüne gitmeyi düşünüyordum, tek başıma. Gidecektim oraya bekleyecektim, gel bakayım buraya diyecektim. Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş" ifadelerine, Hakan, "İstersen it kopuğunu al da gel. İstersen çakaralmazını (silahını) sok beline de gel. İstersen sustalı falan tedarik et de gel" şeklinde yanıt verdi.

Hakan'ın Hürriyet'te "Gel hele gel, yav bırakın gelsin hele" başlığıyla yayımlanan (16 Eylül 2015) yazısı şöyle:

Abdurrahim!

Son videonu gülümseyerek izledim.

Karşında seni ağzı açık dinleyen birkaç iyi niyetli genci görünce başlamışsın yukarıdan yukarıdan sallamaya...

Şener Şen'in canlandırdığı "meşhur palavracı dayı Ziya" nasıl sallıyorsa, aynı öyle sallamışsın.

Ama kötü zamanlardayız işte...

Münir Özkul babamız derin uykuda.

"Ziyaaaa" diye seslendiği gibi...

"Abdurrahiiiiim" diye seslenemez ki.

Durum böyle olunca da...

Atmışsın da atmışsın.

- Yok, evime gelecekmişsin.

- Yok, dayak atacakmışsın.

- Yok, korkakmışım.

Falan filan...

Ahmet Davutoğlu üstadımızın yeni medeniyet projesi Abdurrahim!

Çay içmişliğimiz var, doğru.

Evimi de biliyorsun, doğru.

Yav gel hele gel.

Gel, hadi gel.

Kara Murat değilim.

Bir vuruşta üç kişiyi yere serecek Cüneyt Arkın performansına sahip değilim.

Sana bir iki Steven Seagal numarası çekecek potansiyelim de yok.

Ama Allah ne verdiyse esirgemeyecek mangal gibi bir yüreğim var elhamdülillah.

Durma, gel.



İstersen kamyon arkasına adam doldur da gel.

İstersen it kopuğunu al da gel.

İstersen çakaralmazını sok beline de gel.

İstersen sustalı falan tedarik et de gel.



Gel hele gel.

Yeter ki...

Pusu kurarak gelme.

Kalleşçe gelme.

Adam gibi gel.

Delikanlı gibi gel.

Bekliyorum.

Bu arada bir karar vermeyi de sakın unutma:

Sen nesin?

- Sen palavra sıkmaya meraklı mafya özentisi kılıklı bir adam mısın, yoksa iktidar partisinin bir milletvekili misin?

- Sen bıçkın ve korkunç olmaya çalışan bir deli fişek taklidi misin, yoksa AK Parti'nin Divan Kurulu üyesi misin?

- Sen cam kırmaya, taşlamaya teşne bir vandal mısın, yoksa ülkenin en büyük partisinin gençlik kollarının başı mısın?



Neysen söyle de...

Kapıma dayandığında muamelem ona göre olsun.

Azıcık esirgeyecek miyim, bileyim.



En azından yani.