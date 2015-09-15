AKP'li Boynukalın'dan Sedat Ergin ve Ahmet Hakan'a: Bizim hatamız bunlara dayak atmamak olmuş

Hürriyet gazetesine yapılan saldırı öncesindeki protestoda “1 Kasım’da sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın seni başkan yaptıracağız” diyen AKP İstanbul Milletvekili ve 5. Olağan Kongre Divan Üyesi Abdurrahim Boynukalın'a ait olduğu iddia edilen bir video YouTube'a yüklendi.

Videoda bir gruba konuşma yaptığı öne sürülen Boynukalın'ın, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için “Ahmet Hakan'la çay içmişliğim var, acayip korkaktır. Ben bugün Nişantaşı'na evinin önüne gitmeyi düşünüyordum, tek başıma. Gidecektim oraya bekleyecektim, gel bakayım buraya” dediği duyuluyor.

Görüntülerde Boynukalın'ın, Hürriyet’e yapılan ikinci saldırı sonrasında Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ye bağlanan Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin için de “Terliyor merliyor” diyerek, “Bunlar dayak yememiş hiç... Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş” dediği görülüyor.

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Ahmet Hakan'den AKP Milletvekili Abdurrahim Boynukalın'a: Eşkıya mısın sen? Sen kimsin ya!