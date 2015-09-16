Davutoğlu: Boynukalın'ın o sözleri dost ortamında, ayaküstü söylenmiş sözler

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk olarak Hürriyet gazetesine yapılan saldırı öncesindeki protestoda “1 Kasım’da sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın seni başkan yaptıracağız” diyerek gündeme gelen ve saldırılar sonrasında çekilen bir videoda "Bizim hatamız bunlara dayak atmamak olmuş" dediği ortaya çıkan AKP'li Abdürrahim Boynukalın'la ilgili olarak, "Bu tür ifadeleri doğru görmem. Kim söylerse söylesin. Ama bu da böyle bir kasıtla söylenmiş ifadeler değil" dedi.

Davutoğlu, "Biraz da bir gençler arasında dost ortamında ifade edilmiş hususlar. Kendisiyle de konuştum. Bu anlamda bu ifadeler, benzeri ifadeler, hepimizin özen göstermesi gereken hususlar var. Ama bunu genelleştirmek, arkasında çok bilinçli, çünkü ayaküstü söylenen ifadelerden genel zihniyet çıkarmak doğru değil" diye konuştu.

Video: AKP'li Boynukalın'dan Sedat Ergin ve Ahmet Hakan'a: Bizim hatamız bunlara dayak atmamak olmuş

Hürriyet gazetesine yapılan saldırı öncesindeki protestoda “1 Kasım’da sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın seni başkan yaptıracağız” diyen AKP İstanbul Milletvekili ve 5. Olağan Kongre Divan Üyesi Abdürrahim Boynukalın'a ait bir video geçtiğimiz günlerde YouTube'a yüklenmişti.

Videoda bir gruba konuşma yapan Boynukalın, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için “Ahmet Hakan'la çay içmişliğim var, acayip korkaktır. Ben bugün Nişantaşı'na evinin önüne gitmeyi düşünüyordum, tek başıma. Gidecektim oraya bekleyecektim, gel bakayım buraya” demişti.

Görüntülerde Boynukalın, Hürriyet’e yapılan ikinci saldırı sonrasında Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ye bağlanan Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin için de “Terliyor merliyor” diyerek, “Bunlar dayak yememiş hiç... Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş” ifadelerini kullanmıştı.

NTV özel yayınında konuşan Başbakan Davutoğlu'na, Boynukalın'ın bu ifadeleri soruldu.

Davutoğlu, şunları söyledi:

Bu tür ifadeleri doğru görmem. Kim söylerse söylesin. Ama bu da böyle bir kasıtla söylenmiş ifadeler değil. Biraz da bir gençler arasında dost ortamında ifade edilmiş hususlar. Kendisiyle de konuştum. Bu anlamda bu ifadeler, benzeri ifadeler, hepimizin özen göstermesi gereken hususlar var. Ama bunu genelleştirmek, arkasında çok bilinçli, çünkü ayaküstü söylenen ifadelerden genel zihniyet çıkarmak doğru değil.

Bir daha tekerrür etmemesi anlamında kendi içimizde konuşuruz. Ama tasvip edilmesi mümkün değil. Zaten hatırlarsanız, hem sabah hem Hürriyet’e saldırılardan sonra tweet açıklamasıyla konuyla ilgili tutumumuzu açıkça ifade ettim.

Herkes fikirlerini ifade eder. Ama basın olarak da dikkat etmemiz gereken husus, toplumda hassas konularda, bir internet sitesine sayın cumhurbaşkanımızın ifadesinin yanlış yansıtılması doğrultusunda, o yayın organı açıklama gündeme getirdi. Basında objektif ve dürüst yayıncılıkla herhangi bir tahrike izin vermemek. Herkesin buna da özen göstermesi lazım.

Kim ne görüş beyan ederse etsin hakaret etmemek, saptırmamak şartıyla her görüş beyan edilebilir.

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