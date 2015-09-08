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Hürriyet'e saldıran grubun içindeki AKP'li Boynukalın: Alışsınlar, gerekirse bundan sonra da olacağım!

'Basın özgürlüğünün arkasına sığınıyorlar'

08 Eylül 2015 13:14

Dağlıca saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 400 milletvekili" açıklamasını çarpıttığı iddiasıyla Hürriyet binasına düzenlenen saldırıda Erdoğan’a, “1 Kasım’daki seçimden sonra ne çıkarsa çıksın seni başkan yaptıracağız” diye seslenen AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, saldırıyla ilgili “Bu medya organları demokratik protestolara, oturma eylemlerine alışsın. Evet ben dün oradaydım. Gerekirse bundan sonra da olacağım” diye konuştu.

 

‘Gerekirse bundan sonra da orada olacağım’

 

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’a konuşan Boynukalın, Hürriyet’in daha önce yaptığı haberlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın idamla tehdit ettiğini savunarak, “İstiyorlar ki kimse Recep Tayyip Erdoğan’ı, davasını, misyonunu savunmasın. Kim savunuyorsa da hedef gösteriyorlar, yok etmek istiyorlar. Evet ben dün oradaydım. Gerekirse bundan sonra da olacağım” dedi.

 

'Basın özgürlüğünün arkasına sığınıyorlar'

 

Doğan grubuna ait medya kuruluşlarının terör örgütlerini koruyan yayınlar yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın misyonunu savunanları hedefine koyduğunu iddia eden Boynukalın şöyle konuştu: “Bu zamana kadar karakter suikasti yaptılar, savcımızı şehit eden teröristlerin reklamını yaptılar, Cumhurbaşkanımızı idamla tehdit ettiler, şehitlerimiz üzerinden provokasyon yaptılar, fakat hiçbir toplumsal tepki görmeyip, basın özgürlüğünün arkasına sığınmanın verdiği rahatlıkla hareket ettiler. Artık böyle olmamalı.”

Böyle bir ‘basın özgürlüğü’nün dünyanın hiçbir medya kurumunda olmadığını savunan Boynukalın, “Bu ülkeyi bölmeye çalışan, seçilmiş liderlerimizi hedef gösteren kim olursa olsun karşısında olacağım” dedi.

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