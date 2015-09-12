AKP'li divan üyesi Boynukalın'dan Hürriyet'te: Kırılan camlarla bileklerimi kessem barışır mıyız cnm?

Dağlıca saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ‘400 milletvekili’ açıklamasını çarpıttığı iddiasıyla Hürriyet binasına düzenlenen saldırının ön saflarında yer alan AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın AKP’nin 5. Olağan Kongresi'nde divan kurulu üyeliğine seçildi. delegelerin tümünün oyunu alarak seçilen Boynukalın, konuyu ‘Hürriyet’e saldıran grubun baş aktörlerinden AK Partili vekil Kongre’de Divan üyesi’başlığıyla haberleştiren Hürriyet gazetesine Twitter’dan tepki gösterdi.
Boynukalın, haberin paylaşıldığı tweet’in altına, “Kırılan camlarla bileklerimi kessem barışır mıyız cnm?” diye yazdı.