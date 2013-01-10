T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollande: Paris'te öldürülen üç PKK'lı kadından birini tanıyordum

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadından birini tanıdığını ve kendileriyle düzenli olarak görüşmeye geldiğini söyledi

10 Ocak 2013 22:05

 

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'teki Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda PKK üyesi Sakine CansızFidan Doğan ve Leyla Söylemez'in ölümüyle sonuçlanan suikast hakkında konuştu. Cinayetleri "korkunç" olarak nitelendiren Hollande, isim vermeden "öldürülenlerden birini tanıdığını ve düzenli olarak kendileriyle görüşmeye geldiğini" söyledi.  

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te işlenen cinayetlerle ilgili soruşturmanın sürdüğünü   söyledi ve “En doğrusu, kimin ve neden yaptığını öğrenmemiz için beklememiz” dedi.

Suikasti “korkunç” olarak niteleyen Hollande, “Onlardan birini tanıyorum, düzenli olarak bizimle görüşmeye gelirdi” ifadesini kullandı. 

Cinayetleri protesto etmek için, cumartesi günü Paris'te bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

ETİKETLER

Hollandeparispkkcinayet

İlgili Haberler

PKK kurucusu Cansız ile Doğan ve Söylemez Paris'te öldürüldü

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen silahlı saldırıda aralarında PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ile Fidan Doğan ve Leyla Söylemez adlı genç kadın hayatını kaybetti

Paris'teki cinayetler örgüt içi infaz mı, suikast mi?

Saldırının duyulmasının ardından AKP kanadından 'örgüt için infaz' yorumu gelirken Kürt çevreleri suikast ihtimalini dile getirdi

BDP Eşbaşkanları Kışanak ve Demirtaş Paris'e gidiyor

Paris'te üç Kürt kadın siyasetçinin uğradıkları suikast sonucu hayatını kaybetmelerinin ardından BDP Eşbaşkanları Fransa'ya gidiyor

Paris'teki üç cinayet Diyarbakır'da protesto edilecek

Paris'te üç Kürt kadın siyasetçinin öldürülmesi Diyarbakır'da protesto edilecek

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Burcuoğlu: Ortak kanı bu suikast süreci sabote etmek amaçlı yapıldı

Kürt siyasetçileri Sakine Cansız, Leyla Söylemez ve Fidan Doğan'ın öldürülmesine ilişkin konuşan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi, Fransa basınının olayı Türkiye'deki süreci sabote etmek amaçlı yapıldığı üzerinde durduklarını söyledi

KCK Paris'teki saldırıdan 'Türk gladyosu'nu sorumlu tuttu

KCK adına yapılan açıklamada Paris'teki cinayetler konusunda Türkiye suçlanırken, Fransa'ya cinayetin en kısa sürede aydınlatılması çağrısı yapıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24