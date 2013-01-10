Hollande: Paris'te öldürülen üç PKK'lı kadından birini tanıyordum

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'teki Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda PKK üyesi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in ölümüyle sonuçlanan suikast hakkında konuştu. Cinayetleri "korkunç" olarak nitelendiren Hollande, isim vermeden "öldürülenlerden birini tanıdığını ve düzenli olarak kendileriyle görüşmeye geldiğini" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te işlenen cinayetlerle ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi ve “En doğrusu, kimin ve neden yaptığını öğrenmemiz için beklememiz” dedi.

Suikasti “korkunç” olarak niteleyen Hollande, “Onlardan birini tanıyorum, düzenli olarak bizimle görüşmeye gelirdi” ifadesini kullandı.

Cinayetleri protesto etmek için, cumartesi günü Paris'te bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.