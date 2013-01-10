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Paris'teki üç cinayet Diyarbakır'da protesto edilecek

Paris'te üç Kürt kadın siyasetçinin öldürülmesi Diyarbakır'da protesto edilecek

10 Ocak 2013 15:45

BDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt, Nuçe TV’ye yaptığı açıklamada, PKK ’nin kurucularından Sakine Cansız, KNK temsilcisi Fidan Doğan ve Leyla Söylemez’in Paris’te düzenlenen suikast sonucu katledilmesini sert bir dille kınadı.

Suikastın Diyarbakır’da büyük bir üzüntü ve öfkeye yol açtığını söyleyen Zümrüt, BDP Diyarbakır il örgütü olarak tepkilerini bugün(10 Ocak 2013) yapacakları kitlesel açıklama ile ortaya koyacaklarını söyledi.

Zümrüt, Diyarbakır’daki tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile halkı, basın açıklamasına katılarak tepkilerini ortaya koymaya çağırdı.

Basın açıklamasının, saat 13.00'da DTK binası önünde başlayarak Koşuyolu'na kadar sürecek olan yürüyüş ardından gerçekleştirileceği öğrenildi.

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