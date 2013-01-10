KCK Paris'teki saldırıdan 'Türk gladyosu'nu sorumlu tuttu

PKK kurucularından Sakine Cansız ile birlikte Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in öldürülmesinde örgüt içi infaz ihtimalinin dile getirilmesinin ardından KCK adına yapılan açıklamada ise "Saldırı Türk gladyosunun işi" denildi.

Saldırının ardından Kürt çevrelerinin tepkisi sürerken KCK adına yapılan açıklamada AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in ve basında yer alan, “iç hesaplaşma” söylemleri “hedef şaşırtmak” olarak nitelendirildi.

Oslo görüşmelerine katılan Adem Uzun'un bir süre önce Fransa'da tutuklandığının da hatırlatıldı açıklamada cinayetin her yönü ile aydınlatılması çağrısı yapıldı

KCK adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sakine yoldaşımız bilinçli olarak hedeflenmiş, bu katliam örgütlü, planlı ve çok ustaca gerçekleştirilmiştir. Olayın gerçekleşme biçiminden, bu katliamın uluslararası düzeyde yetkinleşmiş profesyonel güçler tarafından gerçekleşmiş bir katliam olduğu anlaşılmaktadır. Açık ki bu katliamı gerçekleştirenler, Önderliğimiz tarafından gerçekleştirilen yeni sürecin gelişmesini ve Kürt sorununun çözüme kavuşmasını istemeyen kesimlerdir.

'AKP hedef şaşırtmaya çalışıyor'

Olayın ilk duyulmasıyla birlikte henüz bir verinin ortada olmadığı ilk saatlerde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in ve yandaş basının, haberi “iç hesaplaşma” olarak servis etmesi oldukça dikkat çekici bir durumdur. Türk devlet ve hükümet yetkililerinin, yine yandaş basın-yayın çevrelerinin ilk saatten itibaren büyük bir panik içerisinde, arsızca ve çirkince bir üslupla katliamı hareketimize, yani Kürtlere yıkma alçaklığını göstermesi, hedef şaşırtmaktan başka bir şey değildir.

'Apo'nun güç kazanmasında Kürt kadının yeri tartışılmaz'

Özgürlük mücadelemizin yükselişinde ve Önder Apo’nun güç kazanmasında Kürt kadınının yeri tartışılmazdır. Bu rolün oynanmasında da Sakine yoldaşın dürüstlüğü, sadeliği, kararlılığı ve kahramanca bir yaşama sahip olmasının yeri belirgindir. Kürt halkının düşmanları, önder kadın militanları hedefleyerek Apocu hareketten intikam almak ve gelişen çözüm sürecini sabote etmek istemişlerdir.

Bu olsa olsa, uluslararası arka planı da olan Türk Gladiosu’nun işi olabilir. Bu kadar alçak ve hunharca bir saldırıyı ancak ve ancak Türk sömürgeciliğinin yetiştirdiği, sadist, derin devlet güçlerinin ırkçı ve şoven duygularını yaşayan güçleri yapabilir. Bu olayın bu denli ustaca yapılmış olması, Türk derin devlet güçlerinin uluslararası güçlere dayanarak yapmış olduğunu göstermektedir.

Türk tarafının, özellikle de bazı arkadaşlarımızın ismini vererek, bunun bir iç hesaplaşma sonucu gerçekleşmiş olduğu varsayımı büyük bir çarpıtma ve yalan olduğu gibi, halkımıza ve hareketimize karşı yapılan büyük bir saygısızlıktır.

'Olay açığa çıkarılmalı'

Tüm ulusal ve uluslararası, demokratik, vicdan sahibi ve barıştan yana olan kesimleri Türk devletinin ve Türk basınının bu hunharca katliamın üstünü örtmek için geliştirdiği büyük çarpıtma ve saygısızlığa karşı sessiz kalmamaya ve gerçeklerin açığa çıkması için ağırlığını ortaya koymaya çağırıyoruz. Fransa Devleti’ni Paris’in orta yerinde işlenen bu alçakça cinayeti hiçbir tereddüde kapılmadan açığa çıkarmaya çağırıyoruz. Bu olayın açığa çıkarılmamasının, Fransa hükümetini ve Avrupa hukukunu gölge ve töhmet altında bırakacağını özellikle vurgulamak istiyoruz.

Açıklamada dikkat çekilen bir diğer nokta ise saldırının Fransa'da gerçekleşmiş olmasıydı. Hakan Fidan başkanlığında Oslo'da yürütülen görüşmelerde PKK adına masata oturan KNK Yürütme Konseyi Üyesi Adem Uzun, ekim ayında Fransa'da gözaltına alındı. Beraberindeki 4 kişi ile birlikte PKK için ağır silahlar satın almaya çalışmakla suçlanan Uzun tutuklanarak cezaevine kondu.