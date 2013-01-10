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Zübeyir Aydar: Kürt siyasetçilerine yönelik bu suikast çözüm sürecini sabote etmek amaçlı

Paris'te 3 kadın PKK'lıya yönelik suikastle ilgili olarak KCK Yürütme Kurulu Üyesi Aydar, 'Bu İmralı'da başlatılan diyalog arayışına yönelik bir saldırıdır' dedi

10 Ocak 2013 17:35

PKK'nın Avrupa sorumlularından, KCK Yürütme Kurulu Üyesi Zübeyir Aydar, Paris'te PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ve Leyla Söylemez ile Fidan Doğan'ı hedef alan saldırıyı ''çözüm sürecine yönelik bir sabotaj'' olarak değerlendirdi.

BBC Türkçe'ye konuşan Aydar, eylemle ilgili olarak ''Çözüm arayışlarına yönelik bir saldırı, bir sabotaj ve bir provokasyon olarak düşünüyorum, şu anda İmralı'da başlatılan diyalog arayışına yönelik bir saldırı'' dedi.

Aydar, AKP hükümetine de, ''Eğer gerçekten barış ve diyalogta samimiyse, bu konuyu kendilerinin de ciddiye almaları lazım, bu sürece yönelik bir girişimdir, yarın öbür gün kendilerine yönelik bu tür şeyler yönelebilir, Türkiye içinden başka şeyler yapılabilir. Eğer diyalogta samimiyse, bu konuyu kendilerinin ciddiye almaları lazım, olayın üzerine ciddiyetle gitmeleri lazım ve ona göre de tedbir almaları lazım.'' diye seslendi.

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