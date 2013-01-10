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Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Burcuoğlu: Ortak kanı bu suikast süreci sabote etmek amaçlı yapıldı

Kürt siyasetçileri Sakine Cansız, Leyla Söylemez ve Fidan Doğan'ın öldürülmesine ilişkin konuşan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi, Fransa basınının olayı Türkiye'deki süreci sabote etmek amaçlı yapıldığı üzerinde durduklarını söyledi

10 Ocak 2013 17:09

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi, 3 Kürt kadın siyasetçinin  öldürüldüğü dairenin kapısının kilitli olduğunu ve polisin kapıyı kırarak içeri girebildiğini söyledi. Komşuları polise saat 18.00'de patlama duyduğunu anlattı.

PKK'nin kurucularından Sakine Cansız'ın da bulunduğu 3 kadının infaz edilmesini değerlendiren Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, cinayetlerle ilgili bilgi verdi.

Türk Büyükelçi, olay yerine gelen İçişleri Bakanı'nın olayı çözmek yönünde "Fransa bunu kabul edemez" sözleriyle kesin bir mesaj verdiğini belirterek, polisin ulaştığı bazı bilgileri aktardı.

Üç PKK'linin infaz edildiği dairenin komşusu olan bir kadının dün akşam saatlerinde bir patlama sesi duyduğunu ancak olayın gece 02.00 sularında kapıya gelen polisler tarafından ortaya çıkarıldığını anlattı.
Kapıda bir zorlamaya rastlanmadığını vurgulayan Büyükelçi Burcuoğlu, kilitli olan daireye polisin kapıyı kırarak girdiğini de kaydetti.

 

'Ortak kanı sabotaj'

 

Burcuoğlu, PKK ile doğrudan bağlantılı olan merkezin herkes tarafından bilindiği ancak bir tabelası olmadığını söyledi.

Fransa basınının olayı, Türkiye'de başlatılan süreci baltalamak üzere yapılmış bir sabotaj olarak değerlendirdiğini aktardı.

Burcuoğlu, Fransız televizyonlarının yayınlarına katılan PKK adına konuştuklarını söyleyen kişilerin de aynı ihtimal etrafında yorumlar yaptıklarını belirtti.

Le Figaro'nun infazı Türk istihbarat birimlerinin yaptığı yönündeki iddiasını ise "Basın hayal gücünü kullanmakta serbest" sözleriyle değerlendirdi.

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