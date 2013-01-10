BDP Eşbaşkanları Kışanak ve Demirtaş Paris'e gidiyor

BDP Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Selahattin Demirtaş, Fransa'da üç Kürt kadın siyasetçinin öldürülmesinin ardından cenazelere katılmak üzere Paris’e gidiyor.

BDP Eş Genel Başkanları Gültan Kışanak ve Selahattin Demirtaş, Paris’te Kürt Enformasyon Bürosu'nda suikaste uğrayan kadın siyasetçiler PKK kurucularından Sakine Cansız, KNK Paris Temsilcisi Fidan Doğan ile Leyla Söylemez’in katledilmesine ilişkin Paris’e gidecek. Kışanak ve Demirtaş, Kürt kadın siyasetçilerin cenazelerine katılmanın yanı sıra ilgili kurumlar ve Fransa hükümeti nezdinde girişimlerde bulunacak.