PKK kurucusu Cansız ile Doğan ve Söylemez Paris'te öldürüldü

İlk bilgilere göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Gare du Nord’da bulunan Kürdistan Enformasyon Bürosu’na girerek saldırıda bulundu. İçerde bulunan Sakine Cansız, ile Fidan Doğan ile Leyla Söylemez 3 kişi öldürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis Cansız ve Doğan'ın başlarından, Söylemez'in ise karnından vurulduğu açıkladı. Polis saldırıda susturuculu silah kullanılmış olacağını ifade etti.

Olay yerindeki Özgür Politika gazetesi muhabiri Selma Akkaya, Fidan Doğan'dan saatlerce haber alınamaması üzerine, arkadaşlarının gece saat 01.00 sıralarında binaya geldiklerinde kapı önünde kan izleri görünce kapıyı kırıp içeri girdiklerini söyledi.

Fransa Kürt Dernekleri Fedederasyonu Başkanı Mehmet Ülker de, "Bir iki arkadaş kapıda kan izleri görüyor. Kapıyı kırıp içeri girdiklerinde, üç kadının infaz edilmiş olduğunu görüyorlar" dedi.

Büronun birinci katta bulunduğu ve işlek bir caddede yer aldığına işaret eden Ülker, katliamın 9 Ocak akşamı saat 18.00 ya da 19.00 civarı işlenmiş olabileceğini söyledi. Ülker, çok profesyonelce yapılmış bir cinayet olduğunu söyledi.

Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in cenazeleri, öğle saatlerinde otopsi yapılmak üzere saldırının yapıldığı binadan çıkartıldı. Cenazeler binadan çıkartılırken, bina önünde toplanan kalabalık arasında kısa süre arbede yaşandı.

Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylenmez kimdir?

Sakine Cansız, PKK'nın Fis köyünde gerçekleşen kuruluş toplantısında yer alan isimlerden birisiydi. PKK'nın hayatta kalan tek kadın kurucusu olan Sakine Cansız uzun yıllar kaldığı Dyarbakır Cezaevi'nde tutuklu kaldı. 1991 yılında serbest kaldıktan sonra Suriye'de Abdullah Öcalan ile birlikte çalıştı. Daha sonra PKK'nın Avrupa kadın sorumlusu oldu. Bir süredir Fransa'da olan Sakine Cansız, zaman zaman örgüt içi tartışmalarda öne çıkan isimler arasında yer aldı.