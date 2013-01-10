Paris'teki cinayetler örgüt içi infaz mı, suikast mi?

İmralı'da gerçekleştirilen görüşmelerin hemen sonrasında Paris'te yaşanan saldırı farklı yorumlara yol açtı. Hükümet kanadından ilk açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik'den geldi. Çelik, "PKK'nın kendi iç hesaplaşması gibi. Örgüt içinde benzerlerini daha önce gördük" dedi.

Çelik, "PKK’nın kendi içinde infazlar yaptığı bilinen bir şey. Kesin bir şey söylemek için bekleyip görmek lazım.

PKK bir tane midir bundan emin değilim. PKK içinde farklı güçlere taşeronluk yapan gruplar olduğunu PKK’ya yakından tanıyan isimler de kabul ediyor."Bu süreci provoke etmek isteyenler olabilir. Herkes teyakkuz halinde çok dikkatli olmalı" diye konuştu.

Fransa İçişleri Bakanı açıklama yapacak

Fransa İçişleri Bakanı Manuel Valls, cinayeti “dayanılmaz” olarak nitelendirirken, cinayetlerle ilgili yorum yapmanın şu an için erken olduğunu belirterek, “Bırakalım yetkililer gerekli soruşturmalarını tamamlasın” dedi.

İnfaz iddiası

AFP haber ajansına konuşan Paris Kürt Enstitüsü Direktörü Leon Edart da “Manzara insana bunun bir infaz olduğunu düşündürüyor ancak olayın tam olarak nasıl geliştiği soruşturmayla belli olacak” dedi.

'Herkes kendini sorumlu görmeli'