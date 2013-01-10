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Paris'teki cinayetler örgüt içi infaz mı, suikast mi?

Saldırının duyulmasının ardından AKP kanadından 'örgüt için infaz' yorumu gelirken Kürt çevreleri suikast ihtimalini dile getirdi

10 Ocak 2013 12:36

İmralı'da gerçekleştirilen görüşmelerin hemen sonrasında Paris'te yaşanan saldırı farklı yorumlara yol açtı. Hükümet kanadından ilk açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik'den geldi. Çelik, "PKK'nın kendi iç hesaplaşması gibi. Örgüt içinde benzerlerini daha önce gördük" dedi.

Çelik, "PKK’nın kendi içinde infazlar yaptığı bilinen bir şey. Kesin bir şey söylemek için bekleyip görmek lazım.
PKK bir tane midir bundan emin değilim. PKK içinde farklı güçlere taşeronluk yapan gruplar olduğunu PKK’ya yakından tanıyan isimler de kabul ediyor."Bu süreci provoke etmek isteyenler olabilir. Herkes teyakkuz halinde çok dikkatli olmalı" diye konuştu.
 

Fransa İçişleri Bakanı açıklama yapacak

 
Fransa İçişleri Bakanı Manuel Valls, cinayeti “dayanılmaz” olarak nitelendirirken, cinayetlerle ilgili yorum yapmanın şu an için erken olduğunu belirterek, “Bırakalım yetkililer gerekli soruşturmalarını tamamlasın” dedi.

 

İnfaz iddiası

 
AFP haber ajansına konuşan Paris Kürt Enstitüsü Direktörü Leon Edart da “Manzara insana bunun bir infaz olduğunu düşündürüyor ancak olayın tam olarak nasıl geliştiği soruşturmayla belli olacak” dedi.
 

'Herkes kendini sorumlu görmeli'

imc televizyonundan 'Güncel Yorum' programına telefonla bağlanan Kongra-Gel Başkanı Remzi Kartal, Paris'te üç Kürt siyasetçinin öldürülmesiyle ilgili olarak, "Ciddi bir olaydır; tam bir katliamdır ve sürece yönelik bir konsepttir" dedi.
Cinayetlerin mutlaka aydınlatılması gerekiğini belirten Kartal, Türkiye hükümeti, medya ve Kürt sorununda çözümden yana olan kamuoyunun bu cinayetin üzerinde durması gerektiğini vurguladı. Kartal, "Bazı basın yayın organları, 'PKK içi infaz' gibi yaklaşımlarla olayın üzerini kapatmak isteyen, bulanıklaştırmak isteyen, o gerçeğin anlaşılmasını istemeyen çevrelerin değirmenine su taşınmamalı. Bu çerçevede ciddi bir olaydır tam bir katliamdır ve sürece yönelik bir konsepttir. Bu çerçevede herkesin kendisini sorumlu görmesi gerekiyor" dedi.

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