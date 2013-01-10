T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP, Paris'te gerçekleşen saldırıyı kınadı

BDP Eş Genel Başkanları tarafından yapılan açıklamada Paris’te gerçekleştirilen silahlı saldırı sert bir dille kınandı

10 Ocak 2013 11:51

 

Fransa'nın başkenti Paris'te aralarında PKK kurucularından sakine Cansız'ın da bulunduğu 3 kişinin öldürülmesi BDP tarafından yapılan açıklama ile kınandı. BDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak, yaptıkları açıklamada, Fransa hükümetinden katliamı aydınlatmasını isterken, Kürtleri bulundukları her yerde protesto gösterileriyle katliamı kınamaya çağırdı. 
BDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak’ın açıklaması şöyle: 
“Dün akşam saatlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te Kürt Enformasyon bürosunda bulunan Kürt kadın siyasetçiler; Sakine Cansız, KNK Paris temsilcisi Fidan Doğan ile Leyla Söylemez’in vahşice katledilmiş olmasını nefretle kınıyoruz. 
Bütün Kürt halkına başsağlığı diliyoruz. Fransa hükümetinin bu katliamı hiç bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde derhal aydınlatmasını bekliyoruz. Paris’in en işlek bölgesinde alenen işlenen bu suikastların üstünün örtülemeyeceğinin bilinmesini istiyoruz.
Dünyanın her yerinde Kürde sadece ölümü reva görenler bilmelidir ki, halkımızın özgürlüğünün bedeli ne olursa olsun bunu ödemekten çekinmeyeceğiz. Hayatını halkının geleceğine adamış bu üç değerli Kürt kadın siyasetçinin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. 
Kadın özgürlük mücadelesinin de neferleri olan arkadaşlarımızın katillerinin gizlenmemesi, cinayetin üstünün örtülmemesi için halkımızı bulunduğu her yerde protesto gösterileriyle bu katliamı lanetlemeye ve Kürt halkının şehitlerini sahiplenmeye çağırıyoruz.”
 

ETİKETLER

Sakine CansızparissuikastPKK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24