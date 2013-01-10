BDP, Paris'te gerçekleşen saldırıyı kınadı

Fransa'nın başkenti Paris'te aralarında PKK kurucularından sakine Cansız'ın da bulunduğu 3 kişinin öldürülmesi BDP tarafından yapılan açıklama ile kınandı. BDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak, yaptıkları açıklamada, Fransa hükümetinden katliamı aydınlatmasını isterken, Kürtleri bulundukları her yerde protesto gösterileriyle katliamı kınamaya çağırdı.

BDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak’ın açıklaması şöyle:

“Dün akşam saatlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te Kürt Enformasyon bürosunda bulunan Kürt kadın siyasetçiler; Sakine Cansız, KNK Paris temsilcisi Fidan Doğan ile Leyla Söylemez’in vahşice katledilmiş olmasını nefretle kınıyoruz.

Bütün Kürt halkına başsağlığı diliyoruz. Fransa hükümetinin bu katliamı hiç bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde derhal aydınlatmasını bekliyoruz. Paris’in en işlek bölgesinde alenen işlenen bu suikastların üstünün örtülemeyeceğinin bilinmesini istiyoruz.

Dünyanın her yerinde Kürde sadece ölümü reva görenler bilmelidir ki, halkımızın özgürlüğünün bedeli ne olursa olsun bunu ödemekten çekinmeyeceğiz. Hayatını halkının geleceğine adamış bu üç değerli Kürt kadın siyasetçinin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Kadın özgürlük mücadelesinin de neferleri olan arkadaşlarımızın katillerinin gizlenmemesi, cinayetin üstünün örtülmemesi için halkımızı bulunduğu her yerde protesto gösterileriyle bu katliamı lanetlemeye ve Kürt halkının şehitlerini sahiplenmeye çağırıyoruz.”