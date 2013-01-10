Fransa'da 3 Kürt kadın siyasetçinin öldürülmesi nasıl yorumlandı?

Paris'te PKK kurucularından Sakine Cansız ile birlikte Kürdistan Ulusal Kongresi Paris Temsilcisi Leyla Söylemez ile Fidan Doğan'a yönelik saldırının failleri ve nedeni henüz belirsiz. Ancak saldırı ile ilgili farklı yorumlar medyada paylaşılmaya başlandı. Saldırıyı gerçekleştirenler ile ilgili yorumlar farklılık gösterse de yaratacağı sonucun 'gözdağı' olduğu üzerinde duruldu

Taha Akyol (Hürriyet gazetesi)

Aylar öncesinden istihbaratı yapılmış bir eylem olabilir. Derin devlet tarafından yapılmış olacağını sanmıyorum. Örgüt içerisinde de bazı tartışmalar yaşamış, bu konuda basında haberler yer almış. Şimdi gazetelerden bunları araştırıyorum

Avni Özgürel (Radikal gazetesi)

Öncelikle bu işin failleri şu mudur bu mudur bilemeyiz elbette. Ama doğrudan doğrya Öcalan’a yakın kişileri hedef alan bir suikast olduğu açık. İlgi çekici bir nokta daha çok yakın zamanda Almanya’da örgüt yönetimindeki farklı bir grubun öncü olarak değerlendirebileceğimiz kesimleri ile Cansız arasında yaşanan tartışmadır. Bu cinayetler de kriminal olarak bilemem ama profesyonel bir eylem. Yüzde yüz böyledir diyemem ama tetiği kim çekti sorusunun farklı cevapları olabilir. Ama olayın doğrudan Öcalan’ı hedeflediğini düşünüyorum. Kim yapmış olursa olsun.

Fehim Işık (Evrensel gazetesi)

Şunu söyleyebilirim ki PKK içerisinde Murat Karayılan ve Cemil Bayık neyse Sakine Cansız da odur. 12 döneminde Diyarbakır Cezaevi’nde kalmış ve direnişi ile tanınan bir kadındır. Onun ve KNK temsilcilerinin böyle bir suikaste kurban gitmeleri elbette şu son süreci baltalamaya yöneliktir. Ve şunu çok net söyleyelim ki bu, örgüt içi bir infaz değildir. Bu tür cinayetlerde önemli olan tetiği kimin çektiği değil cinayetin kimin işine yarayacağıdır.

Emre Uslu (Taraf gazetesi)

Sakine Cansız, örgüt içinde Mustafa Karasu ve Duran Kalkan ekibine yakın ama pasifize edilmiş bir örgüt lideriydi. Bu yönüyle de onun infaz edilmesi Duran Kalkan ve Mustafa Karasu ekibine verilmiş net bir mesajdır.

Bu infazi örgüt içi bir infaz gibi görünmekle birlikte özellikle Paris’te daha önce de benzer infazlar yapmış İran istihbaratının işi olma olasılığı da vardır.

O halde bu cinayetten yola çıkarak şu değerlendirmeyi yapabiliriz:

1) Muhtemel barış olasılığı giderek artıyor ve bu da üçüncül aktörleri, İran, Suriye vb gibi, oldukça rahatsız ediyor. Paris’te infaz yaparak Örgüt liderlerine Avrupa’ya gelmeyi kabul etmeyin diyor.

2) PKK içinde barış olasılığına karşı ciddi bir yarılma yaşanıyor ve bu yarılma infazlara kadar gidiyor

3) Eğer infazların barış süreciyle ilgisi yoksa –ki bu da pekala mümkün- örgüte yönelik Avrupa’ya yapılan operasyonlar nedeniyle bir iç tartışmanın sonucu olabilir. Özellikle Fransa’da yapılan operasyonlarda örgüt üyelerinin birbirlerini Fransız güvenlik makamlarına ajanlık yapmakla suçladıklarını biliyoruz. Fransa’da örgüte yönelik operasyonlarda bir çok kişi tutuklanırken örgütün kurucularından Sakine Cansız’ın elini kolunu sallaya sallaya kamuya açık bir kurumda yöneticilik yapması onu örgüt içinde “ajan” durumuna düşürmüş olabilir. Örgüt’te “ajan”ın cezası infazdır…

Sonucu itibariyle Sakine Cansız’ın infazı hem örgüt içinde bir çatlamaya neden olabilir. Hem de İmralı sürecine yönelik kuşkuların derinleşmesine neden olabilir.

Kadri Gürsel (Milliyet gazetesi)

Önde gelen 3 PKK aktivistinin Paris'te susturucu takılmış silahlarla profesyonel biçimde öldürülmesi, bu cinayetlerin failleri hangi güçler olursa olsun, İmralı'da başlayan görüşmelerden ayrı düşünülemez. Cinayetleri planlayanların amacının Kürt kamuoyunda ve Kürt hareketi saflarında, İmralı görüşmeleri hakkında soru işaretleri doğurmak, güvensizlik yaratmak, kafa karıştırmak ve neticede barış umutlarını baltalamak olduğu açıktır.

(Kaynak: radikal.com.tr, televizyonlar, internet)