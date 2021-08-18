Hıncal Uluç: 400 km'lik yolda kendine gelemeyip en dostu Sabahattin’in dükkanını basan Fatih hocam için 50 metrede kendine gelemeyip takım arkadaşını dövmek neydi ki

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Giresunspor-Galatasaray karşılaşmasında Marcao'nun, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırısının ardından Fatih Terim'in yaptığı açıklamalara değinerek "Bodrum-Alaçatı arasındaki 400 kilometrelik yolu 4 saatte gelirken kendine gelemeyen ve en yakın kişisel dostu Yüzevler Sabahattin'in dükkânını darmadağın etmek için basan Fatih Hocam için, 50 metrede kendine gelememek, öfkesine hâkim olamamak ve takım arkadaşını dövmek neydi ki?" diye yazdı.

"'Derhal gönderilmeli' diyenler çoğunlukta idi, ama Fatih Terim'in konuşmalarından çıkan sonuç çok farklıydı" diyen uluç, "Maçı tribünden ve ekrandan izleyenlerin şaşkınlıkla açılmış gözleri önünde, 50 metre koşarak, takım arkadaşı Kerem'in yanına gelen ve genç adama önce kafa, sonra da yumruk atan Marcao, bir anda her şeyi unutturdu. Olay aniden sosyal medyada gündem oldu. Taraftar, genelde Marcao'yu lanetledi. Ertesi sabah gazetelere baktım. Manşetlerde hep Marcao vardı.. Yorumlarda ise ona verilmesi gereken cezanın tartışmaları. 'Derhal gönderilmeli' diyenler çoğunlukta idi, ama Fatih Terim'in konuşmalarından çıkan sonuç çok farklıydı.

Bodrum-Alaçatı arasındaki 400 kilometrelik yolu 4 saatte gelirken kendine gelemeyen ve en yakın kişisel dostu Yüzevler Sabahattin'in dükkânını darmadağın etmek için basan Fatih Hocam için, 50 metrede kendine gelememek, öfkesine hâkim olamamak ve takım arkadaşını dövmek neydi ki?" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim için "Galatasaray'ın gelenek ve görenekleri, 'Batı'ya açılan pencere' oluşu umurunda değildi. Umurunda olan, stoperini kaybetmemekti" yorumunu yapan Uluç, "Hocam 'Ne olacak?' diyenlere, 'Sabah ola hayır ola' diye cevap verdi. 'Hele bir İstanbul'a dönelim. Orda çözeriz. İkisi de iyi oyuncu bunların. Marcao önce Kerem'den, sonra takım arkadaşlarından, sonra da tüm Galatasaray camiasından özür diler' diye de kafasındaki çözümü önerdi. Galatasaray'ın gelenek ve görenekleri, 'Batı'ya açılan pencere' oluşu umurunda değildi. Umurunda olan, stoperini kaybetmemekti.

Önemli olan puan almak, önemli olan kupa kaldırmaktı. Bu durumda, 1 numaralı sorumlu Marcao değil, Fatih Terim mi oluyordu? Hayır!

1 numaralı sorumlu, Galatasaray'da Başkan olmadığını bir kere daha gösteren Burak Elmas oluyordu.

Genç, tecrübesiz ve daha işbaşına gelir gelmez, hayranı olduğu Fatih Terim'e kulübün anahtarlarını hem eylem, hem de söylemleri ile teslim ettiğini gösteren Burak Elmas" dedi.

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