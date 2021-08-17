Ahmet Çakar: Utanmaz Marcao sen adam falan değilsin; derhal bu ülkeden kovulmalısın!
Giresunspor-Galatasaray maçında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 61. dakikasında sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusu Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Marcao takım arkadaşına kafa ve yumruk attı. Bunun üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, Brezilyalı oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı. İşte maçın önüne geçen bu olayla ilgili spor yazarları ve yorumcularının görüşleri:
17 Ağustos 2021 01:08
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Rıdvan Dilmen: Fatih hoca, bu tip olaylara müsamaha ediyor. Milli Takım’da olanları biliyoruz. Otelde, silahlar falan… Şunu derler; Fatih hocanın olduğu yerde böyle şeyler olmaz. Oluyor kardeşim, oluyor. Daha önce de defalarca oldu
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Ahmet Çakar: Utanmaz Marcao sen adam falan değilsin! Derhal bu ülkeden kovulmalısın!"
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Erman Toroğlu: "Fatih Terim; Marcao, Halil Dervişoğlu'nu dövdüğünde korursan, bunlar başına gelir."
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Mehmet Demirkol: Terim bu tip krizleri çözmeyi sever.
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Volkan Demirel: "Kerem ne yaptı da depar atıyorsun, boksör gibi yumruk atıyorsun. Takımın büyükleri devreye girmeli, çok yanlış hareket. Kerem, Galatasaray camiasının çok şey beklediği birisi. Ben olsam Marcao'yu Giresun’dan ülkesine gönderirim.”
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Sinan Engin: "Şenol Güneş'ten futbolcusu için açıklama bekliyorum. Türkiye'deki bütün futbolculardan sosyal medya aracılığıyla bu konuyla ilgili paylaşım yapması lazım. Bu kadar basit değil. Marcao, trafikte hadi çık da vur bakalım birine böyle!"
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Erman Özgür: "Marcao 10-15m € bandını görse zaten çiçek, lokum, çikolata verip gönderirsin yani. Marcao'nun 25m € etmeyeceğini söylediğimiz için çok dayak yedik sosyal medyada ama etmez. Şimdi karakter olarak da etmeyeceği çıktı ortaya."
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Levent Tüzemen: "Skandal! Galatasaray yönetimi Marcao'ya ceza vermeli. Fatih Terim de bu disiplinsizliğin hesabını sormalı. Eğer sormazsa takım içinde bölünmeye neden olur. Özellikle yerli oyuncular Marcao'ya cephe alır."