Fatih Terim: Marcao çıkacak herkesten özür dileyecek. Kerem'den, tüm Galatasaraylılardan, spor kamoyundan özür dileyecek

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Giresunspor maçı sonrasında açıklamalar yaptı. Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atması olayı hakkında konuşan Terim, "Marcao çıkacak herkesden özür dileyecek. Kerem'den, tüm Galatasaraylılardan, spor kamoyundan özür dileyecek" dedi.

Terim, "Çok alışılagelmiş bir hadise değil. açıkçası şöyle düşündüğümüzde, hepimiz futbol alemi için söylüyorum soyunma odasında sahanın içerisinde her türlü münakaşayı ederiz. Hatta zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz ama ben sahada ilk defa görüyorum kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyonu. açıkçası henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Ne olursa olsun hoş değil. ikisi de bizim oyuncumuz ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz.

Futbolda bu tip söylemler eylemler olur. biz bile zaman zaman oyunculara yükseliyoruz. ama bu hoş olmadı hiçbir şekilde. Ancak tabii çözümü bize ait. bir şekilde çözeceğiz. Kimse merak etmesin. Yaptırımı yaparsak biz yapacağız. kimseyi de ilgilendirmez. Kamuoyuna da sorumluyuz ama önce kendi kulübümüze sorumluyuz. Gerekeni her zaman yaptık yapacağız. Marcao'ya gereken neyse biz yapacağız. Maçın önüne geçti ama biz maçın önüne geçirmeye niyetli değiliz açıkçası. Her şeyi hallederiz kimse merak etmesin. Marcao çıkacak herkesten özür dileyecek. Kerem'den, tüm Galatasaraylılardan, spor kamoyundan özür dileyecek. Biz kimsenin bilmemesine rağmen Melo - Riera'yı da açıkladık. Onu da çözdük, bunu da çözeriz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, devre arasında oyuncularını uyardığını belirterek "Açıkçası tembih ettim, "2. sarıyı yemeyin, aman kırmızıya dikkat edin" dedim ama "kendi aranızda dikkat edin" demeyi unutmuşum" diye konuştu.

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