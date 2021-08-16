Galatasaray, sezona galibiyetle başladı; takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü!

Galatasaray, 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yendi; sezona galibiyetle başladı. Sarı-Kırmızılılar'ı galibiyete taşıyan golleri Diagne ve Cicaldau (Penaltı) attı. Maçta mücadelenin 61. dakikasında sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusu Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Marcao takım arkadaşına kafa ve yumruk attı. Bunun üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, Brezilyalı oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, Galatasaray ile karşılaştı. Maçın 61. dakikasında çok ilginç bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılıların iki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve Marcao arasında sert bir tartışma yaşandı. Marcao, kendisine sus işareti yapan Kerem'e sinirlenerek, yumruk attı. Maçın hakemi Erkan Özdamar, yaşanan olayı VAR uyarısıyla izleyerek Brezilyalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan attı. Yaşanan bu olaya Teknik Direktör de tepki göstererek, Kerem Aktürkoğlu'nu da oyundan aldı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao'nun vurduğu Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan çıktıktan sonra teselli etti. Bu sırada Giresunspor taraftarları, Marcao'ya tepki gösterdi, Kerem Aktürkoğlu lehine tezahüratlar yaptı.



Daha sonra oyun kaldığı yerden devam etti.

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