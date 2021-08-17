Volkan Demirel: Marcao, Giresun'dan ülkesine gönderilsin

beIN Sports yorumcusu Volkan Demirel, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı harekete tepki gösterdi.

Yayıncı beIN Sports'ta Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareketi değerlendiren Volkan Demirel, "Ne yaptı da bunu yaptı? Büyüklerin devreye girmesi lazım. Boks maçı gibi. Maç içerisinde gerginlikler olabilir. Bir de maçın en iyisi Kerem. Kerem bu takımın geleceği. Buna kimsenin hakkı yok. Gencecik bir çocuk. 22 yaşında ve Galatasaray camiasının çok şey beklediği birisi. Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim. "Ben olsam Marcao'yu, Giresun'dan ülkesine gönderirim. Bu kabul edilemez bir şey. Dediğim gibi biz de antrenmanda, maçta kendi aramızda tartışıyoruz. Rakiple tartışıyoruz ama Marcao'nun yaptığı bambaşka. Kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

"Hepimiz sahada tartıştış, itiştik" diyen Volkan Demirel, "Ama kavga edemezsin" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü