Yakın geçmişin en meşhur 6 futbolcu kavgası

Giresunspor-Galatasaray maçında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 61. dakikasında sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusu Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Marcao takım arkadaşına kafa ve yumruk attı. Bunun üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, Brezilyalı oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, Galatasaray ile karşılaşıyor. Maçın 61. dakikasında çok ilginç bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılıların iki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve Marcao arasında sert bir tartışma yaşandı. Marcao, kendisine sus işareti yapan Kerem'e sinirlenerek, yumruk attı. Maçın hakemi Erkan Özdamar, yaşanan olayı VAR uyarısıyla izleyerek Brezilyalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan attı. Yaşanan bu olaya Teknik Direktör de tepki göstererek, Kerem Aktürkoğlu'nu da oyundan aldı.

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Ancak bu durum futbol sahalarında görülen ne ilk ne de son kavga.

İşte Goal Türkiye'den Rafet Eryılmaz'ın derlediği habere göre, yakın futbol tarihinden en meşhur beş futbolcu kavgası:

1- Melo-Riera

2012 senesinde Galatasaray'ın iki yabancı yıldızı Felipe Melo ile Albert Riera antrenmanda teknik heyetin dikkatini ve sabrını zorlayacak bir şekilde tartışmaya girdi. Melo ile Riera'nın tartışmasının kavgaya dönüşmesini takım arkadaşları önlerken, teknik direktör Fatih Terim ise iki futbolcuyu antrenmandan çıkarıp soyunma odasına gönderdi. Ancak Brezilyalı yıldız ile İspanyol futbolcunun tartışmasının soyunma odasında sürdüğü, iki futbolcunun burada kıyasıya kavga ettikleri öğrenildi.

2- Lee Bowyer-Kieron Dyer

2004-05 sezonunda St. James' Park'ta Aston Villa'yı konuk eden Newcastle United'da sinirler iyice gerilmişti. Bu gerginlik Lee Bowyer ile Kieron Dyer arasında çıkan bir kavgayla patlama noktasına ulaştı. Birbirine saldıran iki oyuncuyu Villa'lı Gareth Barry ile kendi takım arkadaşları ayırmıştı. Bu kavga sonrasından oyundan atılan iki oyuncu da davranışlarından dolayı menajer Graeme Souness'tan özür dileseler de birbirlerinden özür dilemeyi reddetmişlerdi. Olayın en yakın tanıklarından Barry ise "Ben böyle bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. İkisi de kafayı yemişti. Umarım pişmandırlar" demişti.

3- Joey Barton-Ousmane Dabo

Manchester City'nin Liverpool'lu arızası Joey Barton, 2006-07 sezonunda kendine kurban olarak Fransız takım arkadaşı Ousmane Dabo'yu seçmişti. Daha önce taksicilerle ve normal vatandaşlarla kavgalara karışan Barton, Dabo'nun gözünde sigara söndürerek psikopatlığını bir seviye ileriye taşımıştı. Mahkemeye taşınan olayda Barton, suçlu bulunmuş ve ceza almıştı. Sezon sonunda Newcastle United'a gönderilen Barton, "Her şeyi başlatan Dabo'nun sert müdahalesi olmuştu. Bana 'Kendini bir şey zannediyorsun' demişti." diyerek kendini savundu.

4- Thomas Gravesen-Robinho

2006-07 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Fabio Capello'nun bile baş edemediği bir kavga çıkmıştı. Gravesen, antrenmanda Robinho'ya sert girip sakatlamaya yakın bir müdahalede bulunmuştu. Brezilyalı oyuncu da bu müdahalenin hesabını sormak için ayağa kalktığında fırtına kopmuştu. Kavgadan sakınmayan Gravesen, Robinho'yu bir güzel pataklamıştı. Gravesen bu olay sonrasında Celtic'e gönderilmişti ve olay kapanmıştı.

5- Fredrik Ljunberg-Olof Mellberg

Japonya ile Güney Kore'nin ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda İsveç'in hazırlıkları hiç de sakin geçmemişti. Mellberg ile Ljunberg arasında çıkan tartışmanın bir kavgaya dönüşmesine İsveç'in iki teknik direktörü de engel olamamıştı. Klasik bir şekilde Mellberg'in Ljunberg'e sert girmesiyle başlayan kavgayı Daniel Andersson dışında ayırmaya çalışan olmamıştı. Yatışan kavganın ardından Mellberg, sakinleşmişti ve "Yaptığım şeyden gurur duymuyorum." diyerek hatasını kabul etmişti.

6- Caner-Arda & Caner-Bilica

Caner Erkin, 2007'de Manisaspor'dan CSKA Moskova'ya gittiğinde herkes Türk futbolu adına sevinmişti. Ancak kısa süre sonra Türkiye'ye geri dönmesi işleri karıştırmıştı. 2009-10 sezonunu Galatasaray'da kiralık geçiren Caner, takımın yıldızı Arda'yla antrenmanda ettiği kavgadan dudağına aldığı bir yumruk darbesiyle ayrılmıştı. Bir sezon sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Caner, bu sefer stoper Bilica ile bir kavgaya girmişti. Bilica'nın kendisine sert girmesi sonucunda çıkan kavgada, Brezilyalı oyuncu Caner'e saçını çekerek zarar vermişti.