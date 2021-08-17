Marcao, Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi: Öfkeme yenik düştüm

Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve kırmızı kart gören Marcao, yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Brezilyalı futbolcu, Kerem Aktürkoğlu ve camiadan özür dilerken, "Öfkeme yenik düştüm" dedi.

Marcao, dün oynanan Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atarak saldırmış, sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

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"Beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaşan Marcao, Aktürkoğlu'ndan ve ailesinden özür diledi. Öfkesine yenik düştüğünü söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum" dedi.

Marcao'nun açıklamaları şöyle:

"Herkese merhaba. Dün akşam maçta yaşanan ve beni inanılmaz üzen talihsiz olayla ilgili bir açıklama yapmak için karşınızdayım. Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni hiç affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunun farkındayım. Bunu biliyorum çünkü Galatasaray taraftarını çok yakından tanıyorum.

O nedenle asıl acısını çektiğim; kırmızı kart, maç oynayamama, idari ve maddi cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak.

Bu, çok ağrıma gidiyor çünkü ben Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor durumda bir gençtim. Eğer beni sahiplenip bana emek vermeseydiniz kaybolabilirdim belki de. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak da canımı acıtıyor.

Futbolun mahremiyeti içinde pek çok şey yaşar ve çoğunu kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. İnsana dair tüm duyguları aynı anda yaşayıp iyi bir örnek de oluşturamadım.

Bu nedenle ailesi için yaşayan bir evlat olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasından onların ellerini öperek af diliyorum. Ondan sonra dünkü davranışımdan ötürü kardeşim Kerem'den çok özür diliyorum.

Bana güvenen, bana yatırım yapan, beni geliştiren ve destekleyen başta Fatih hocam olmak üzere bütün hocalarımızdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok çok değer verdiğim Galatasaray taraftarından çok özür diliyorum.

Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın. Tekrardan, başta Kerem olmak üzere, hepinizden çok özür diliyorum."