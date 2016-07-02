Havalimanı saldırganı 2 canlı bombanın kimliği belirlendi: Vadim ve Rakim

Atatürk Havalimanı saldırısını düzenleyen 3 canlı bombadan 2’sinin kimliğinin belirlendiği belirtildi. Rus pasaportu taşıyan canlı bombaların Rakim Bulgarov ve Vadim Osmanov olduğu belirtiyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’na 28 Haziran’da canlı bomba saldırısı düzenleyerek 44 kişinin ölümü, 237 kişinin de yaralanmasına neden olan canlı bombalardan 2’sinin Rus pasaportu taşıdıkları, isimlerinin Vadim Osmanov ve Rakim Bulgarov olduğu belirlendi. Osmanov’un Fatih’te kullandıkları evi kiraladığı, pasaportunun fotokopisine de emlakçıdan ulaşıldığı ifade edildi.

Kesici, delici aletle zarar vermişler

Canlı bombaların saldırıdan önce evin yakınındaki çöp kutusuna attıkları laptop da bulundu. İçindeki bilgilere ulaşılmaması için laptopun hard diskine kesici, delici bir alet ile zarar verdikleri öğrenildi. Saldırıdan sonra gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler için 1 günlük ek gözaltı süresi verildi.

Saldırıdan birkaç saat sonra

Hatay'dan Suriye'ye geçtiler

Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıyla bağlantılı 2 ismin ise Hatay sınırından Suriye’ye geçtiği belirlendi. Saldırıyı gerçekleştiren isimleri mercek altına alan polis, bu isimlerle bağlantılı 2 ismin, kanlı saldırıdan birkaç saat sonra Hatay’dan Suriye’ye geçtiğini tespit etti.

Saldırıyı gerçekleştiren ve Rus pasaportu kullanan Çeçen uyruklu Vadim Osmanov ve Dağıstan uyruklu Rakim Bulgarov ile ismi belirlenemeyen diğer saldırganı yönlendirenin ise Ahmed Çatayev olduğu iddia edildi. Çatayev’in İstanbul Sultanahmet ile Taksim’deki saldırıları da organize ettiği iddiası henüz doğrulanmadı. Çatayev’in IŞİD’in Suriye’deki Kafkas ve Çeçen gruplarına liderlik ettiği ve bu isimleri organize ettiği belirtiliyor. Çeçen uyruklu olan ve saldırganlar gibi Rus pasaportu bulunduğu ifade edilen Çatayev, Suriye’ye geçmeden önce Çeçenistan’da cihatçı gruplarla bağlantılı faaliyet gösterdi. Daha sonra IŞİD’e biat eden ve Suriye’ye giden Çatayev’in, Rusya’da hapis yattığı dönemde bir kolu hastalık nedeniyle kesildiği için “Tek Kollu” lakabıyla anıldığı öğrenildi. Çatayev’in kolu kesildikten sonra kaldığı hapishaneden kaçtığı öne sürüldü.

Telefonlar ve kamera kayıtları incelemede

Fatih Horhor’da canlı bombaların kiraladıkları ev ve çevresindeki baz istasyonlarından, onlarla iletişim kurabileceği tahmin edilen binlerce telefon tespit edilerek tek tek incelemeye alındı. Saldırganların 32 gün boyunca kaldıkları Sofular Caddesi üzerindeki evin bulunduğu caddedeki tüm işyerlerine ait yaklaşık 10 bin saatlik kamera kayıtları da incelenmek üzere polis tarafından alındı.